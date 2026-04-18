نێچیرڤان بارزانی سوپاسی سەرکۆمار ئەردۆغانی کرد بۆ ھەوڵە بەردەوامەکانی لەپێناو ھێورکردنەوەی گرژییەکانى ناوچەکە

Abdulhameed Husseın Karam
18 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 19 نیسان 2026
سەرۆکی ھەرێمی کوردستان-عێراق، نێچیرڤان بارزانی لە بەردەوامیی دیدار و کۆبوونەوەکانیدا لە کۆڕبەندی دیپلۆماسیی ئەنتاڵیا، لەگەڵ سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان کۆبووەوە.
سەرۆکایەتی ھەرێم لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە لە کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆیەکی تێروتەسەلیان دەربارەی بەھێزکردنی ھاریکاریی تورکیا لەگەڵ عێراق و ھەرێمی کوردستان کرد و سەبارەت بە گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە، بیروڕایان گۆڕییەوە. ھەردوولا جەختیان لەسەر پابەندیی ھاوبەشیان بۆ پێشخستنی گەشەپێدان و پاراستنی سەقامگیری، لە ناوچەکەدا کردەوە.
ڕاشیگەیاندووە کە لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، جەخت لە فراوانکردنی ئاسۆی ھاریکاریی ھاوبەش لە بوارە جیاجیاکاندا کرایەوە و ھەردوولا دووپاتیان کردەوە کە دیالۆگ باشترین ڕێگەیە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان و پاراستنی بەرژەوەندییە ھاوبەشەکان.
باسی لەوەشکردووە، نێچیرڤان بارزانی سوپاسی سەرکۆمار ئەردۆغانی کرد بۆ سەرکردایەتی و ھەوڵە بەردەوامەکانی لەپێناو ھێورکردنەوەی گرژییەکان و پاراستنی ئاسایش و ئارامیی ناوچەکە.
چەند پرسێکی دیکەی جێی بایەخی ھاوبەش، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە بوو.