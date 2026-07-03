سەرۆکی هەرێمی کوردستان-عێراق، نێچیرڤان بارزانی:"بە توندی ئیدانەی ئەو کردە تێرۆریستییەی دەکەم، کە دوێنێ لە شاری دیمەشقی پایتەختی سووریا هاووڵاتیانی مەدەنی بێتاوانی کردە ئامانج".

نێچیرڤان بارزانی ئیدانەی هێرشە تێرۆریستییەکەی دیمەشقی کرد و هاودەنگیی هەرێمی کوردستانی بۆ سووریا دووپات کردەوە سەرۆکی هەرێمی کوردستان-عێراق، نێچیرڤان بارزانی:"بە توندی ئیدانەی ئەو کردە تێرۆریستییەی دەکەم، کە دوێنێ لە شاری دیمەشقی پایتەختی سووریا هاووڵاتیانی مەدەنی بێتاوانی کردە ئامانج".

سەرۆکی هەرێمی کوردستان-عێراق، نێچیرڤان بارزانی بە توندی ئیدانەی ئەو کردە تێرۆریستییەی کرد، کە دوێنێ لە شاری دیمەشقی پایتەختی سووریا هاووڵاتیانی مەدەنی بێتاوانی کردە ئامانج.

نێچیرڤان بارزانی لە پەیامەکەیدا ڕایگەياند: "بە توندی ئیدانەی ئەو کردە تێرۆریستییەی دەکەم، کە دوێنێ لە شاری دیمەشقی پایتەختی سووریا هاووڵاتیانی مەدەنی بێتاوانی کردە ئامانج. لە ناخی دڵەوە سەرەخۆشی و هاوخەمی قووڵی خۆم ئاڕاستەی بنەماڵەی قوربانییەکان دەکەم و هیوای چاکبوونەوەی خێرا بۆ سەرجەم بریندارەکان دەخوازم".

هاوکات سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پشتیوانی و هاودەنگیی تەواوی خۆی بۆ حکوومەت و گەلی سووریا دووپات کردەوە و، ڕایگەیاند: "پشتیوانی بۆ گشت ئەو هەوڵانە دەکەین کە دەدرێن لەپێناو بەهێزکردنی ئاسایش، سەقامگیریی سووریا و پاراستنی سەلامەتی هاووڵاتیانی ئەو وڵاتەدا".



