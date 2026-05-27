نوێژی جەژنی قوربان لە ھەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو

ئەمڕۆ چوارشەممە وەک نەریتێکی ئایینی، بەبۆنەی جەژنی پیرۆزی قوربان، نوێژی بەیانی جەژن لە مزگەوتەکانی شار و شارۆچکەکانی ھەرێمی کوردستان-عێراق بەڕێوەچوو.

لە شارەکانی ھەرێم بە بەشداری ژمارەیەکی زۆر لە موسڵمانان، نوێژی جەژنی قوربان لە مزگەوتەکان بەڕێوەچوو و تێیدا موسڵمانان وێرای ئەنجامدانی نوێژی جەژن، ھاوکات جەژنە پیرۆزە و گەردن ئازادییان لەیەکتر کرد.

لە بەشێکی زۆر لە گوتارەکاندا، مامۆستایانی ئایینی لەسەر میمبەری مزگەوتەکان داوای ئاشتی و خۆشەویستی و لێبوردەییان کرد و نزایان کرد بۆ ئەوەی ناوچەکە لە شەڕ و بەڵا بە دوور بێت.

