نوعمان کورتوڵموش: "سەبارەت بەو پێشڤەچوونەی کە لە دانوستانەکانی ئێران و ئەمریکا لە سویسرا بەدی ھاتووە خۆشحاڵین"

Ali Kemal Akan, Ahmet Kartal
24 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 24 حوزەیران 2026
سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا، نوعمان کورتوڵموش خۆشحاڵی خۆی نیشاندا سەبارەت بەو پێشڤەچوونەی کە لە دانوستانەکانی ئێران و ئەمریکا لە سویسرا بەدی ھاتووە و ڕایگەیاند کە ئومێد دەکەن جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران، بە رێککەوتنێکی ئاشتی ھەمیشەیی لەسەر بنەمای یاسای نێودەوڵەتی کۆتایی پێبێت.
نوعمان کورتوڵموش و محەمەد باقر قالیباف لە پەراوێزی ٢٠یەمین کۆنگرەی یەکێتیی پەرلەمانی ڕێکخراوی ھاریکاری ئیسلامی لە باکۆ پایتەختی ئازەربایجان کۆبوونەوە.
لە کۆبوونەوەکەدا، دۆسیەی دانوستانەکانی ئاشتی و کۆتاییھێنان بە جەنگ، ھەروەھا پێشھاتەکانی سەر ئاستی ھەرێمیی و نێودەوڵەتیی تاوتوێکراون.
لەوبارەیەوە سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا لە کۆبوونەوەکەدا، خۆشحاڵی خۆی نیشاندا سەبارەت بەو پێشڤەچوونەی کە لە دانوستانەکانی ئێران و ئەمریکا لە سویسرا بەدی ھاتووە و ڕایگەیاند کە ئومێد دەکەن جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران، بە رێککەوتنێکی ئاشتی ھەمیشەیی لەسەر بنەمای یاسای نێودەوڵەتی کۆتایی پێبێت.
ھەر لە کۆبوونەوەکەدا، نوعمان کورتوڵموش ئاماژەی بەوەشداوە، تورکیا بە ھاریکاریی پاکستان و قەتەر کە میوانداری دانوستانەکانی ئاشتی دەکەن، ھەوڵی چڕ دەدات بۆ پشتیوانیکردن لە پرۆسەی دانوستانەکان، بۆ ئەوەی ئەنجامی ئەرێنی لە دانوستانەکاندا بەدی بێت.
سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا، نوعمان کورتوڵموش جەختی لەوە کردەوە کە تورکیا لە ڕووبەڕووبوونەوەی "جەنگی ستەمکارانە" پاڵپشتی لە گەلی ئێران دەکات و ئومێدی خواست کە ئاشتی، سەقامگیریی و ئاسایش لە ئێران بەدی بێت و لە سەرتاسەری ناوچەکەیش ڕەنگبداتەوە.
لە بەرامبەردا سەرۆکی پەرلەمانی ئێران، محەمەد باقر قالیباف سوپاسی بۆ ھەڵوێستی تورکیای کرد و و جەختی لەوە کردەوە کە پشتیوانیکردنی تورکیا لە ئێران وەک وڵاتێکی دۆست و برایانە زۆر جێگای بایەخە.