سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا، نوعمان کورتوڵموش بە سەرۆکی کۆمەڵەی گشتیی یەکێتیی نێوان پەرلەمانه‌كان ھەڵبژێردرا.

دوێنێ چوار شەممە، ١٥٢هه‌مین کۆبوونەوەی کۆمەڵەی گشتیی یەکێتیی نێوان پەرلەمانه‌كان لە ئیستانبوڵ دەستی پێکرد کە تا ڕۆژی ١٩ی ئەم مانگە بەردەوام دەبێت.

ھاوکات لە چوارچێوەی کارەکانی ١٥٢هه‌مین کۆبوونەوەی کۆمەڵەكه‌دا ٢١٧هه‌مین كۆبوونه‌وه‌ی ئەنجوومەنی جێبەجێکاری کۆمەڵەی گشتیی یەکێتیی نێوان پەرلەمانه‌كان ئەنجامدرا.

لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا کورتوڵموش بە سەرۆکی کۆمەڵەی گشتیی یەکێتیی نێوان پەرلەمانه‌كان ھەڵبژێردرا.

ھاوکات سەرۆکی یەکێتیی نێوان پەرلەمانه‌كان، تولیا ئاکسون لە گوتارێكیدا ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد كه‌ ئیدی کاریگەرییەکانی ململانێ بەردەوامەکان لە ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست تەنیا بۆ ناوچەکە سنووردار نییە، بەڵکو لەوەش زیاتر پەرەی سەندووە.

ئاکسون ئه‌وه‌یشی خسته‌ڕوو کاریگەرییەکانی ئەم دۆخە تەنیا زیانی مرۆیی نییە، بەڵکو زیانەکان ئابووریی و سەقامگیری کۆمەڵگاکانیشی گرتووەتەوە، ھۆشدارییشیدا لەوەی به‌رده‌وامی ململانێیەکان دەرئەنجامی پێشبینی نەکراویان لێدەکەوێتەوە.

گوتیشی: "لەبەر ئەم دیمەنە نیگەرانی به‌خشه‌ ئامادەبوونمان لە ئیستانبوڵ گرنگییەکی گەورەی ھەیە، ئێمە سەرەڕای ئاستەنگ و ترسەکان ھاتووین بۆ ئێرە کە لە بەرپرسیارێتیمان بۆ خزمەتکردنی گەلەکەمان سەرچاوە دەگرێت، ئەمە سووربوونی ھاوبەشمان دەردەخات و، ئەوە دووپات دەکاتەوە کە ئێمە ملکەچی ئەم واقیعە نابین، بەڵکو ھەوڵدەدەین دەرگا لەبەردەم ئەنجامدانی گفتوگۆ بکەینەوە کە ئێستا بەدەستھێنانی زەحمەت بووە و کار بۆ پاراستنی دامەزراوە فرە لایەنەکان دەکەین".



