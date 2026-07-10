ناتانیاهو و ترەمپ پرسی ئێران و لوبنانیان تاوتوێ کرد

سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاهو و سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا پەرەسەندنەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد، بەتایبەت هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران و داگیرکارییەکانی ئیسرائیل لە لوبنان.

نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، لە ڕاگەیاندراوێكدا ئاماژە بەوە کرد ناتانیاهو و ترەمپ کە لەم دواییانەدا زوو زوو گفتوگۆ دەکەن، لەو پەیوەندیە تەلەفۆنییەدا هەڵسەنگاندنیان بۆ هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران، داگیرکارییەکانی ئیسرائیل لە لوبنان و پەرەسەندنەکانی دیکەی ناوچەکە کردووە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس له‌وه‌ كراوه‌ ترەمپ ناتانیاهوی لە هێرشە ئاسمانییەکانیان بۆ سەر ئێران ئاگادار کردووەتەوە و، هەردوولا ڕێککەوتوون لەسەر بەردەوامبوونی هەماهەنگیی لەبارەی پەرەسەندنە سەربازی و سیاسییەکانی ناوچەکە.

ئاماژە بەوەش کرا كه‌ ناتانیاهو لەبارەی داگیرکارییەکانیان لە باشووری لوبنان، بەرگریی لەو بیرۆکەیە کردووە کە پێویستە ناوچەی ئارام لەسەر سنوورەکانی ئیسرائیل دروست بکرێت.