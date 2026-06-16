مەسرور بارزانی و تۆم باراک ھاوڕابوون لە سەر بەشداریی زیاتری کۆمپانیا ئەمریکییەکان لە عێراق و ھەرێم لە بواری وزەدا

سەرۆکوەزیرانی ھەرێمی کوردستان، مەسرور بارزانی پێشوازی کرد لە نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا و باڵیۆزی ئەمریکا لە تورکیا، تۆم باراک و شاندی یاوەری.

نووسینگەی ڕۆژنامەوانیی سەرۆکوەزیرانی ھەرێم لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە لە کۆبوونەوەکەدا کە ھەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا، جۆشوا ھاریس و فەرماندەی گشتیی ھێزەکانی ھاوپەیمانان لە عێراق و سووریا، جەنەراڵ کێڤن لامبێرت ئامادەی بوون، دۆخی گشتیی ھەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە تاوتوێ کراون.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەکراوە کە لە کۆبوونەوەکەدا، سەرۆکوەزیرانی ھەرێم سوپاس و پێزانینی ھەرێمی کوردستانی بۆ ھاریکاری و پشتیوانی بەردەوامی ئەمریکا دووپات کردووەتەوە و جەختی کردووەتەوە لەسەر گرنگی بەھێزترکردنی پەیوەندیی دوولایەنە لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە کۆبوونەوەکەدا، تۆم باراک، وێڕای ستایشکردنی کاروانی پێشکەوتن و ئاوەدانیی ھەرێمی کوردستان ، ئاماژەی بەوەش داوە: "سەرۆک ترەمپ ڕێزێکی تایبەتی بۆ گەلی کورد و ھەرێمی کودستان و سەرکردایەتیی سەرۆک مەسعود بارزانی ھەیە".

ھەروەھا لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئاماژە بەوەشدراوە کە لە کۆبوونەوەکەدا، ھەردوولا ھاوڕابوون لە سەر گرنگی پەرەپێدانی زیاتر بە پەیوەندی بازرگانیی لە نێوان ئەمریکا و عێراق و ھەرێمی کوردستان و چالاکی و بەشداریی زیاتری کۆمپانیا ئەمریکییەکان لە عێراق و ھەرێمی کوردستان ، بە تایبەتی لە بواری وزەدا.

ھەر بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە کۆبوونەوەکەدا، ھەردوولا جەختیان کردووەتەوە لە پێویستی پشتیوانیکردنی حکوومەتی نوێی فیدراڵیی بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی، ئەوەش لە پێناو گەشەپێدانی ئابووری و خزمەتکردنی گشت ھاووڵاتی و پێکھاتەکانی عێراق بە یەکسانی و بێ جیاوازی، ھەروەھا چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ ھەرێمی کوردستان لەسەر بنەمای دەستوور.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا باس لە دۆخی ھەرێمی کوردستان کراوە و لەوبارەیەوە ھەردوولا ھاوڕابوون لەسەر گرنگی کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکھێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی ھەرێم و کۆتاییھێنان بە چەقبەستوویی سیاسی لە نزیکترین کاتدا.



