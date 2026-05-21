میسر: "گرنگە دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بەردەوامبن"

Hussien Elkabany
21 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 21 مای,س 2026
وەزیری دەرەوەی میسر، بەدر عەبدولعاتی ڕایگەیاند کە گرنگە دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بەردەوامبن و ئاماژەی بەوەشدا پێویستە ھەر ڕێککەوتنێک ئەگەر لەنێوان ئەمریکا و ئێراندا بکرێت، نیگەرانییە ئەمنییەکانی وڵاتانی ناوچەکە بڕوێنێتەوە.
وەزارەتی دەرەوەی میسر لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە بەدر عەبدولعاتی لە دوو پەیوەندیی تەلەفۆنییدا لەگەل وەزیری دەرەوەی سعوودیە، فەیسەڵ بن فەرحان و سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی قەتەر، محەمەد بن عەبدولڕەحمان ئال سانی قسەی کردووە.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکاندا، پێشھاتەکانی تایبەت بە دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران تاوتوێ کراون.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەشکراوە کە لە میانی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، گفتوگۆکراوە لەبارەی ئەو ھەوڵانەی کە بە ئامانجی کەمکردنەوەی گرژییەکان لە ناوچەکە خراونەتەگەڕ.
