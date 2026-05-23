میری قەتەر "دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران"ی لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ تاوتوێ کرد

میری قەتەر شێخ تەمیم بن حەمەد ئال سانی "دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران"ی لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ تاوتوێ کرد.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی دیوانی میری قەتەر، شێخ تەمیم بن حەمەد ئال سانی پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ئەنجام داوە.

لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا دوایین دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، بە تایبەتی کەمکردنەوەی گرژییەکان و هەوڵەکان بۆ سەقامگیری ناوچە و نێودەوڵەتی باسی لێ کراوە.

لە گفتوگۆکەدا هەروەها سەرنج بۆ هەوڵە دیپلۆماسییەکانی نێودەوڵەتی بە سەرکردایەتی و نێوەندگیری پاکستان بەمەبەستی ڕێگری لە تەشەنەکردنی گرژییەکان و پاراستنی ئاشتی نێودەڵەتی و گەرەنتی ئەمنی ڕاکێشرا.

لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەی نێوان شێخ تەمیم و دۆناڵد ترەمپ هەروەها لەسەر گرنگی بەردەوامی گفتوگۆکان بۆ چارەسەر و هەروەها پاراستنی ئاسایشی دەریاوانی و گەرەنتی هاتوچۆ و دابینکردنی وزەی جیهانی جەختی لێ کرایەوە.

شێخ تەمیم لە پەیوەندییەکەدا بۆ سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند کە وڵاتەکەی ڕێگەچارەی ئاشتیخوازانەی بەلاوە گرنگە و پشتیوانی لە هەموو ئەو دەستپێشخەرییانە دەکات کە بە مەبەستی کۆنتڕۆڵی قەیرانەکە لە ڕێگەی گفتوگۆوە پێشکەش دەکرێت.

