میدیای ئەمریکا: "دۆناڵد ترەمپ داوای کردووە ڕەشنووسی ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران ھەموار بکرێتەوە"

Dilara Karataş, Muhammet Torunlu
31 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 31 مای,س 2026
ماڵپەڕی ھەواڵیی "Axios" ئەمریکی بڵاوی کردەوە، سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ داوای کردووە ھەندێک بڕگەی ڕەشنووسی ئەو ڕێککەوتنەی کە ئێستا لەنێوان ئەمریکا و ئێراندا گفتوگۆی لەسەر دەکرێت، ھەموار بکرێنەوە.
ماڵپەڕەکە لە ژمارەیەک بەرپرسی ئەمریکای گواستووەتەوە، دۆناڵد ترەمپ لە میانی ئەو کۆبوونەوەیەی کە ڕۆژی ھەینی ڕابردوو لە ژووری ئۆپەراسیۆنەکان لە کۆشکی سپی بەڕێوەچوو، داوای کردووە ھەندێک بڕگەی ڕەشنووسی ئەو ڕێککەوتنەی کە شاندەکانی ئەمریکا و ئێران لەسەری ڕێککەوتوون، ھەموار بکرێنەوە.
بەرپرسەکانی ئەمریکا بانگەشەی ئەوەشیان کردووە کە دۆناڵد ترەمپ خواستی ھەیە بەم نزیکانە ڕێککەوتنەکە بکرێت، بەڵام داوای کردووە ئەو بڕگانەی ناو ڕیککەوتنەکە کە پەیوەستدارن بە ماددە ئەتۆمییەکانی ئێران، توندتر بکرێن.
بە گوتەی بەرپرسەکانی ئەمریکا، بەھۆی داواکارییەکانی دۆناڵد ترەمپ گەڕێکی نوێی دانوستانەکانی لەنێوان ئەمریکا و ئێران دەستی پێکردووەتەوە کە چەند ڕۆژێک دەخایەنێت، ئاماژەیان بەوەشکردووە کە ھەروەھا سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ داوای وردەکاری زیاتری لەسەر میکانیزمی کۆنتڕۆڵکردنی یۆرانیۆمی پیتێندراوەکانی ئێرانی پێ بدرێت.
ھەروەھا بەرپرسەکانی ئەمریکا ڕاشیانگەیاندووە کە دۆناڵد ترەمپ داوای ھەموارکردنەوەی دەستەواژەی تایبەت بە کردنەوەی گەرووی ھورمزی کردووە و باسیان لەوەش کردووە کە چاوەڕوان دەکەن، ئێران لە ماوەی سێ ڕۆژدا وەڵامی داواکاری ھەموارکردنەوەکە بداتەوە.
ھەر لەو بارەیەوە ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز بڵاوی کردەوە، دۆناڵد ترەمپ، کۆپییەکی ھەموارکراوی ڕەشنووسی ڕێککەوتنەکەی بۆ ئێران ناردووە کە مەرجی تووندتری تێدایە.
ڕۆژنامەکە لە ژمارەیەک بەرپرسی ئەمریکا بڵاوکردووەتەوە، دۆناڵد ترەمپ نیگەرانی خۆی نیشانداوە لەھەمبەر ئەو بڕگەیەی کە تایبەتە بە ھەڵگرتنی سزا لەسەر پارە بلۆککراوەکانی ئێران لە دەرەوە.
ئەو بەرپرسانەی ئەمریکا باسیان لەوەش کردووە کە جگە لەوەش دۆناڵد ترەمپ بێزار بووە لەوەی ئێران لە کاتی گفتوگۆکاندا لە ڕێگای پاکستانەوە لە کاتی خۆیدا و بەخێرایی وەڵامی داواکارییەکانی ئەمریکا ناداتەوە.