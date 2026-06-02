میدیای ئەمریکا: "دۆناڵد ترەمپ بە توندی سەرزەنشتی بنیامین ناتانیاھوی کردووە بەھۆی زیادکردنی گرژییەکان لە لوبنان"

Hakan Çopur, Zahir Sofuoğlu
02 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 02 حوزەیران 2026
ماڵپەڕی ھەواڵیی "Axios" ئەمریکی بڵاوی کردەوە کە سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنییدا بەھۆی زیادکردنی گرژییە سەربازییەکانی ئەم دواییانە لە لوبنان، سەرزەنشتی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاھوی کردووە.
ماڵپەڕەکە لە دوو بەرپرسی ئەمریکای گواستووەتەوە کە ھەر لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، دۆناڵد ترەمپ بە بنیامین ناتانیاھوی گوتووە: "ئەگەر من نەبوومایە، ئێستا تۆ لە زینداندا بوویت".
ڕاشیگەیاندووە کە ھەر لە میانی پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، دۆناڵد ترەمپ نیگەرانی خۆی نیشانداوە سەبارەت بە زیادکردنی گرژییەکانی ئەم دواییانە لە لوبنان و ئاماژەی بەوەشدا کە ھێرشەکانی ئەم دواییانەی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان، دەبنە مایەی لەناوبردنی ڕێڕەوی دانوستانەکانی ئێستا لەگەڵ ئێران.
ماڵپەڕی ھەواڵیی "Axios" باسی لەوەش کردووە کە ھەر لەو پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، دۆناڵد ترەمپ بەرامبەر بە بنیامین ناتانیاھو دەستەواژەی "تۆ شێت بوویت"، بەکارھێناوە.