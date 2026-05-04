Tolga Akbaba
04 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 04 مای,س 2026
میدیای ئێران بڵاوی كردهوه، سوپای وڵاتهكهی بە دوو مووشەک کەشتیەکی هێزی دەریایی ئەمریکای کردووهته ئامانج، کە هەوڵی داوە بە گەرووی هورمزدا تێپەڕێت و لە نزیک دوورگەی جاسک ئاسایشی هاتوچۆی دەریایی خستووەتە مەترسییەوە.
ئاژانسی هەواڵی نیمچه فهڕمی ئێران فارس ڕایگهیاند: "کەشتیەکی هێزی دەریایی ئەمریکا کە لە نزیک ناوچەی جاسک ئاسایشی هاتوچۆی دەریایی خستبووە مەترسییەوە و هەوڵی دەدا بە گەرووی هورمزدا تێپەڕێت، دوای ئەوەی هۆشدارییهكانی پشتگوێ خست، بە دوو مووشەک کرایه ئامانج".
لە هەواڵەکەدا باس لەوە کراوە دوای پێکرانی کەشتییەکە نەیتوانیوە بەردەوام بێت و ناچار بووە لە ناوچەکە دوور بکەوێتەوە.