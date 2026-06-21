میدیای ئێران: "ڕێگە بە تێپەڕین کەشتییەکان لە گەرووی هورمز نادرێت"

Mustafa Melih Ahıshalı
21 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 21 حوزەیران 2026
میدیای ئێران بڵاوی کردەوە کە تا ئێستاش گەرووی هورمز بە ڕووی تێپەڕینی کەشتییەکاندا داخراوە.
ئاژانسی هەواڵی فارس نیوز لە زمان سەرچاوەیەکی سەربازیی وڵاتەکەیان کە ناوی ئاشکرا نەکردووە، زانیاری بڵاو کردەوە.
سەرچاوەکە بە ئاژانسی هەواڵی فارس نیوز'ی ڕاگەیاندووە کە گەرووی هورمز لە لایەن فەرماندەیی سوپای پاسدارانەوە بە ڕووی هاتوچۆی هەموو کەشتییەکاندا وەستاوە و ڕێگە بە تێپەڕبوونی هیچ کەشتییەک نادرێت.
دوێنێ شەممە، قەرارگای خاتەمولئەنبیا سەر بە سوپای پاسدارانی ئێران ڕایگەیاند، بە هۆی ئەوەی ئەمریکا نەیتوانیوە پابەندییەکانی خۆی جێبەجێ بکات و هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان بەردەوامە، گەرووی هورمز بە ڕووی هاتوچۆی کەشتییەکاندا داخرا.