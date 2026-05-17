میدیای ئێران: "واشنتۆن پێنج مەرجی سەرەکی بۆ دانوستان لەگەڵ ئێران داناوە"

میدیای ئێران بڵاویکردەوە کە ئەمریکا بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان، پێنج مەرجی سەرەکییە پێشکەش بە ئێران کردووە.

لەوبارەیەوە ئاژانسی نیمچە فەرمی ئێران "فارس" ناوەڕۆکی مەرجەکانی ئەمریکای بۆ دەستپێکردنی دانوستانەکان لەگەڵ ئێراندا ئاشکرا کردووە کە بریتین لە نەدانی ھیچ جۆرە قەرەبوویەک بۆ زیانەکان بە ئێران، گواستنەوەی ٤٠٠ کیلۆگرام یۆرانیۆمی پیتێندراو لە ئێرانەوە بۆ ئەمریکا، وەستاندنی چالاکییەکان لەسەرجەم دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئێران، جگە لە یەک دامەزراوە نەبێت لەگەڵ ئازادنەکردنی پارە بلۆککراوەکانی ئێران لە دەرەوە و نەبەستنەوەی ڕاگرتنی جەنگ لە هەموو بەرەکان بە ئەنجامی دانوستانەکان.

ئاژانسەکە ئاماژەی بەوەشداوە کە لە بەرامبەردا، ئێران پێنج مەرجی بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستان لەگەڵ ئەمریکا داناوە کە بریتین لە کۆتاییھێنان بە شەڕ لە سەرجەم بەرەکاندا بە تایبەتی لە لوبنان، ھەڵگرتنی سەرجەم سزاکانی سەر ئێران، ئازادکردنی پارە بلۆکراوەکانی ئێران، قەرەبووکردنەوەی تەواوی ئەو زیانانەی بەھۆی شەڕەوە بە ئێران کەوتوون لەگەڵ دانپێدان بە سەروەریی ئێران بەسەر گەروویی ھورمز.

تا ئێستا ئێران و ئەمریکا، بە فەرمی ھیچ ڕاگەیاندراوێکیان لەوبارەیەوە بڵاونەکردووەتەوە.



