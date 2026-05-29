تەلەڤیزیۆنی فەڕمی ئێران، له‌ هه‌واڵێكیدا ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد لە شاری جەم لە پارێزگای بوشه‌هر لە کەناراوەکانی کەنداوی بەسره‌ دەنگی تەقینەوەیەک بیستراوە.

له‌ هه‌واڵه‌كه‌دا باس له‌وه‌ کراوە دەنگی تەقینەوەکە لە ئەنجامی دەستوەردانی سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانیی بووە بەرامبەر فڕۆكه‌كانی دوژمن.