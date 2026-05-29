Ahmet Dursun
29 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 29 مای,س 2026
میدیای ئێران بڵاوی كردهوه، ئەو دەنگی تەقینەوەیەی لە پارێزگای بوشههر لە کەناراوەکانی کەنداوی بەسره بیسترا، بەهۆی وەڵامدانەوەی سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانیی بووە بۆ فڕۆكهكانی دوژمن.
تەلەڤیزیۆنی فەڕمی ئێران، له ههواڵێكیدا ئاماژهی بهوه كرد لە شاری جەم لە پارێزگای بوشههر لە کەناراوەکانی کەنداوی بەسره دەنگی تەقینەوەیەک بیستراوە.
له ههواڵهكهدا باس لهوه کراوە دەنگی تەقینەوەکە لە ئەنجامی دەستوەردانی سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانیی بووە بەرامبەر فڕۆكهكانی دوژمن.