میدیاکانی ئێران بڵاویان کردەوە، دوو تەقینەوە لەناو دوو کەشتی نەوتھەڵگر لە گەرووی ھورمز، ڕوویانداوە.

میدیای ئێران: "دوو تەقینەوە لەناو دوو کەشتی نەوتھەڵگر لە گەرووی ھورمز ڕوویانداوە" میدیاکانی ئێران بڵاویان کردەوە، دوو تەقینەوە لەناو دوو کەشتی نەوتھەڵگر لە گەرووی ھورمز، ڕوویانداوە.

میدیاکانی ئێران بڵاویان کردەوە، دوو تەقینەوە لەناو دوو کەشتی نەوتھەڵگر لە گەرووی ھورمز، ڕوویانداوە.

ئاژانسی ھەواڵیی ئێران "تەسنیم" پشت بەستن بە ڕاگەیاندراوێکی سوپای پاسداران بڵاوی کردووەتەوە کە دوو تەقینەوەکە لەو کاتەدا ڕوویانداوە کە دوو کەشتییە نەوتھەڵگرەکە، ھەوڵیاندابوو بە ناوچەیەکی قەدەغەکراو و نائارامدا لە گەرووی ھورمز، تێپەڕبن.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا بانگەشەی ئەوە کراوە: "ئەمریکا دوو کەشتییە نەوتھەڵگرەکەی ناچارکردووە کە بە ئاراستەی ئەو ناوچە قەدەغەکراو و نائارامەدا لە گەرووی ھورمز بڕۆن".

لە ڕاگەیاندراوەکەدا، وردەکاری زیاتر لەوبارەیەوە نەخراوەتەڕوو.



