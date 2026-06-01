میدیای ئێران: "بە هۆی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆسەر لوبنان، ئاڵوگۆڕی پەیام لە نێوان ئێران و ئەمریکا هەڵپەسێردرا"

Tolga Akbaba
01 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 01 حوزەیران 2026
میدیای ئێران ڕایگەیاند، بە هۆی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان، هەرچەشنە ئاڵوگۆڕێکی پەیام لە چوارچێوەی دانوستانەکاندا لە نێوان ئێران و ئەمریکادا هەڵپەسێردرا.
ئاژانسی هەواڵی نیمچە فەرمی ئێران، تەسنیم ڕایگەیاند، ئاڵوگۆڕێکی پەیام لە نێوان ئێران و ئەمریکادا ڕاگیرا.
لە ڕێگەی نێوەندگیرانەوە ئێران بە ئەمریکای ڕاگەیاندووە کە بە هۆی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان، هەرچەشنە ئاڵوگۆڕێکی پەیامیان ڕاگرتووە و بە مەبەستی دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان پێویستە هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر لوبنان ڕابگیرێن و مەرجیشە لەو شوێنانەی کە ئیسرائیل لە لوبنان داگیری کردووە بکشێتەوە.
ئێران هەروەها ڕاشیگەیاندووە کە گەرووی هورمز بە تەواوی داخراو دەبێت و هەروەها هەرچەشنە کاردانەوەیەکیش لە گەرووی بابولمەندەب لە ڕۆژەڤیاندا دەبێت.