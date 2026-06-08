میدیای ئیسرائیل بڵاوی کردەوە، حكوومه‌تی تەل ئەبیب چاوەڕوان دەکات شه‌ڕ و پێکدادانەکان لەگەڵ ئێران چەند ڕۆژێک بخایەنێت.

ڕادیۆی سوپای ئیسرائیل، لە هەواڵێکیدا ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد كه‌ بەرپرسانی ئیسرائیلی هەڵسەنگاندنیان بۆ دۆخەکە کردووە و، ئیدارەی تەل ئەبیب چاوەڕوان دەکات شه‌ڕ و پێکدادانەکان لەگەڵ ئێران چەند ڕۆژێک بخایەنێت، سوپای ئیسرائیلیش ئامادەکاری بۆ بانگهێشتکردنی سەربازانی یەدەگ دەکات.

ھاوکات فەرماندەیی بەرەی ناوخۆی سوپای ئیسرائیل داوای کردووە گەشتە ئاسمانییەکانی فڕۆکەخانەی بن گۆریۆن ڕۆژانە بۆ دوو ھەزار و ٥٠٠ سەرنشین سنووردار بکرێت بۆ بەردەوامبوونەوەی ژمارەی گەشتە ئاسمانییەکان.

هه‌روه‌ها له‌ هه‌واڵه‌كه‌دا باس له‌وه‌ كراوه‌ کە كایه‌ی ئاسمانیی ئیسرائیل بە کراوەیی دەمێنێتەوە و گفتوگۆکان لەو باره‌یه‌وه‌ بەردەوامن.



