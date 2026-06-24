کەناڵی i24Newsی ئیسرائیلی بڵاوی كرده‌وه‌، ئەمریکا دەستی کردووە بە کەمکردنەوەی ژمارەی فڕۆکەی گواستنه‌وه‌ی سووتەمەنی لە فڕۆکەخانەی بن گۆریۆن لە تەل ئەبیب.

بەپێی هەواڵی تەلەڤيزیۆنی i24News، سوپای ئەمریکا لەسەر داوای ئیسرائیل دەستی بە کەمکردنەوەی ئه‌و فڕۆکانه‌ كردووه‌ لە فڕۆکەخانەی بن گۆریۆن.

لە هەواڵەکەدا ئاماژە بەوە کراوە ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی پێویستی ڕەخساندنی شوێنی زیاتر لە فڕۆکەخانەکە و بەرزکردنەوەی توانای فڕۆکەکان نراوە وەک ئامادەکارییەک بۆ ئەو هاتوچۆ ئاسمانییەی لە مانگەکانی هاویندا زیاد دەکات و، هاتووه‌: "هەنگاوی کەمکردنەوەی فڕۆکەکانی گواستنه‌وه‌ی سووتەمەنی لە فڕۆکەخانەی بن گۆریۆن بە واتای کەمکردنەوەی ژمارەی سەربازانی ئەمریکا لە ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاست نایەت. فڕۆکەکان بۆ هەندێک شوێنی دیکەی ناوچەکە گواستراونەتەوە".

هاوكات لە هەواڵەکەدا زانیاری لەبارەی ژمارەی ئەو فڕۆكانه‌ی گواستنه‌وه‌ی سووتەمەنی بڵاونەکراوەتەوە کە لە فڕۆکەخانەی تەل ئەبیب کەم کراونەتەوە.

بەپێی گوتەی وەزیری گواستنەوەی ئیسرائیل، میری ڕێگێڤ ئیدارەی واشنتۆن ٧٢ فڕۆکەی گواستنه‌وه‌ی سووتەمەنی لە فڕۆکەخانەی بن گۆریۆن هه‌بوو.