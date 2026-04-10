مانگی سووری ئێران: "لە هێرشەکاندا لە سەرانسەری وڵات ١٢٥ هەزار و ٦٣٠ یەکەی مه‌ده‌نی زیانیان به‌ركه‌وتووه‌"

مانگی سووری ئێران بڵاوی كرده‌وه‌، لەو هێرشانەی ئەمریکا-ئیسرائیل لە ٢٨ی شوبات دەستیانپێکرد و هه‌شتی نیسان کۆتاییهات، لە سەرانسەری وڵات ١٢٥ هەزار و ٦٣٠ یەکەی مه‌ده‌نی زیانیان به‌ركه‌وتووه‌.

بەپێی ئاژانسی فەڕمی ئێران (IRNA)، سەرۆکی مانگی سووری وڵاته‌كه‌، پیر حوسێن کولیوەند باسی له‌ قەبارەی ئەو زیانانە كردووه‌ کە بەهۆی هێرشەکانی ئەمریکا-ئیسرائیلەوە بەر ناوچە مه‌ده‌نییه‌كان کەوتوون.

کولیوەند ڕایگه‌یاند: "لەو هێرشانەدا لە سەرانسەری وڵات ١٢٥ هەزار و ٦٣٠ یەکەی مه‌ده‌نی زیانیان به‌ركه‌وتووە. ٢٣ هەزار و ٥٠٠ شوێن لەو شوێنانەی زیانیان به‌ركه‌وتووه‌ ناوەندی بازرگانیی و شوێنی کارن. هه‌روه‌ها ٣٣٩ ناوەندی تەندروستی بە نەخۆشخانە، دەرمانخانە، تاقیگە و بەشەکانی فریاکەوتنیشەوە کراونەتە ئامانج".