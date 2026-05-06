Tolga Akbaba
06 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 06 مای,س 2026
سکرتێری گشتیی مانگی سووری ئێران، مەیسەم ئەفسەر ئاماژهی بهوه كرد لە میانی ئەو هێرشانەی ئەمریکا و ئیسرائیل كردیانه سهر ئێران، لە ١٨ وڵاتەوە هاوکاریی مرۆییان وەرگرتووە.
لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانییدا لە بارەگای سهرهكی مانگی سوور لە تارانی پایتەخت، مەیسەم ئەفسەر زانیاریی له بارهی چالاکییەکانی دامەزراوەکە لە كاتی جەنگدا خستهڕوو.
مەیسەم ئەفسەر باسی لهوه كرد کە لە میانی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلدا لە ١٨ وڵاتەوە هاوکاریی مرۆییان وەرگرتووە، لەم پرۆسەیەشدا ١١٠ هەزار کارمەندی مانگی سوور ئەرکیان جێبەجێ کردووە.
ههروهها مەیسەم ئەفسەر ئاماژە بەوە کرد لە کاتی جەنگەکەدا نزیکەی حهوت ملیۆن ئاگادارکردنەوەیان پێگەیشتووە و، تیمەکانی مانگی سوور لە ماوەی کەمتر لە چوار خولەکدا گەیشتوونەتە ئەو ناوچانەی کە بەهۆی هێرشەکانەوە زیانیان بهركهوتووه.
گوتیشی: "لە ئۆپەراسیۆنەکانی ڕزگارکردندا حهوت هەزار و ٢١٥ کەس بە زیندوویی ڕزگار کراون".
سەرۆکی مانگی سووری ئێران، پیر حوسێن کۆلیوەند لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانییدا ئاماژەی بە هاوکاریە نێودەوڵەتییەکان بۆ ئێران کرد و، ئاماژهی بهوه كرد لە تورکیاوە دامەزراوەی هاوکاری مرۆیی (İHH) هاوکاری دارایی و پۆشاکی پێشکەش کردوون.