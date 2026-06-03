مارکۆ ڕۆبیۆ: "سەرۆک دۆناڵد ترەمپ بەشداری لە لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرەدا دەکات"

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا مارکۆ ڕۆبیۆ ڕایگەیاند، سەرۆک دۆناڵد ترەمپ بەشداری لە لووتکەی ڕێکخراوی پەیمانی باکووری ئەتڵەسی (NATO) لە ئەنقەرەدا دەکات.

مارکۆ ڕۆبیۆ لەبەردەم کۆمیتەی کاروباری دەرەوە لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی ئەمریکا وەڵامی پرسیارەکان لەبارەی داواکاری حکوومەتەکەی دۆناڵد ترەمپ بۆ بوودجەی ٢٠٢٧ی وەزارەتی دەرەوەی دایەوە.

لەبارەی لووتکەی داهاتووی پەیمانی ناتۆ، مارکۆ ڕۆبیۆ ڕایگەیاند کە سەرۆکی ئەمریکا بەشداری لە لووتکەی داهاتووی سەرکردەکانی ناتۆ دەکات.

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لەبارەی لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە کە لە مانگی تەممووز ساز دەدرێت، گوتی، بە ئەگەرێکی زۆرەوە، ئەوە یەکێک لە گرنگترین لووتکەکانی ڕێکخراوەکە دەبێت.

ڕۆبیۆ ڕاشیگەیاند کە لووتکەکەی ناتۆ لە ئەنقەرە پێویستی بە هەندێک ڕوونکردنەوە و چاکسازی (لە پەیمانەکە) هەیە.

مارکۆ ڕۆبیۆ ڕاشیگەیاند کە تا ئێستاش وڵاتەکەیان بەشێکە لە پەیمانەکە، ڕایگەیاند کە ناتۆ پێویستی بە گۆڕانکاری گرنگ هەیە و ئەو گۆڕانکارییانە لە لووتکەی پەیمانەکە لە ٧-٨ی تەممووز لە پایتەختی تورکیا قسەی لەسەر دەکرێت.