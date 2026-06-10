لە کەناراوەکانی یەمەن شەڕ و پێکدادان لە نێوان بەلەمێک و کەشتییەکی بارھەڵگر ڕوویدا - دەستەی ئۆپەراسیۆنەکانی بازرگانی دەریایی بەریتانیا ڕایگەیاند کە لە کەناراوەکانی یەمەن، شەڕ و پێکدادان لەنێوان ژمارەیەکی چەکداری ناو بەلەمێکی بچووک و تیمی ئاسایشی ناو کەشتییەکی بارھەڵگردا، ڕوویداوە.