لە کەناراوەکانی یەمەن شەڕ و پێکدادان لە نێوان بەلەمێک و کەشتییەکی بارھەڵگر ڕوویدا

Fekry Abdeen
10 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 10 حوزەیران 2026
دەستەی ئۆپەراسیۆنەکانی بازرگانی دەریایی بەریتانیا "UKMTO" ڕایگەیاند کە لە کەناراوەکانی یەمەن، شەڕ و پێکدادان لەنێوان ژمارەیەکی چەکداری ناو بەلەمێکی بچووک و تیمی ئاسایشی ناو کەشتییەکی بارھەڵگردا، ڕوویداوە.
دەستەکە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئاماژەی بەوەداوە لە ڕووداوێکی شەڕ و پێکدادان ئاگادارکراونەتەوە کە بە دووری ٨٨ میل لە کەناراوەکانی باشووری ڕۆژئاوای ناوچەی بەلحاف باشووری یەمەن ڕوویداوە.
دەستەی ئۆپەراسیۆنەکانی بازرگانی دەریایی بەریتانیا ڕاشیگەیاندووە کە شەڕ و پێکدادانەکە، لەنێوان ژمارەیەکی چەکداری ناو بەلەمێکی بچووک و تیمی ئاسایشی ناو کەشتییەکی بارھەڵگردا، ڕوویداوە.
دەستەکە وردەکاری زیاتری لەوبارەیەوە بڵاونەکردووەتەوە.