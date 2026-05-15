لە کۆڕبەندی کازان فۆرۆم ٢٠٢٦دا دەرفەتەکانی هاریکارییە نێودەوڵەتییەکان ناسێندران

لەو سەکۆیانەی هاریکارییدا کە لە چوارچێوەی کۆڕبەندی "رووسیا-جیهانی ئیسلام: کازان فۆرۆم ٢٠٢٦" کە لە کازانی پایتەختی تاتارستان بەڕێوەدەچێت دامەزراون، چالاکییەکانی ناوچەکانی رووسیا، دامەزراوە پیشەسازییە گەورەکان و هاوبەشە نێودەوڵەتییەکان ناسێندران.

لە چوارچێوەی کازان فۆرۆمدا، کە ئاژانسی ئانادۆڵو هاوبەشی پەیوەندیە جیهانيیەکانێتی، ئەو سەکۆیانەی بۆ هاریکارییەکان دروستکراون لە سێ بەشی سەرەکی پێکهاتوون کە بریتین لە؛ ناوچەکانی رووسیا، کۆمپانیا هاوبەشەکان و کۆمپانیا سپۆنسەرەکان لەگەڵ نوێنەرایەتیی وڵاتانی بیانی.

لە کاتێکدا لە سەکۆی تورکیادا ئاماژە بەوە کرا تورکیا پێگەیەکی ناوەندی لۆجستی ستراتیجی هەیە لە نێوان ئەورووپا و ئاسیادا، لە ناساندنەکەدا بازرگانیی تورکی، هاریکارییە پیشەسازییەکان و چالاکییەکانی پێشانگای نێودەوڵەتیی لەنێو ناونیشانە پێشەنگەکاندا بوون.

لە سەکۆی تاتارستان کە میوانداری کۆڕبەندەکەی کردووە، جەخت لەسەر ژێرخانی پێشکەوتووی پیشەسازیی ناوچەکە لە بوارەکانی پترۆکیمیا، کشتوکاڵ، ئامێرسازی، فڕۆکەوانی و تەکنەلۆجیای زانیاری کرایەوە.

تاتارستان کە رووبەرەکەیی ٦٨ هەزار کیلۆمەتری چوارگۆشەیە و زیاتر لە چوار ملیۆن دانیشتووانی هەیە، وەک پردێکی بازرگانیی و دارایی لەنێوان رووسیا و وڵاتانی رێکخراوی هاریکاریی ئیسلامی دەناسرێت.

لە کۆڕبەندەکەدا لە پاڵ ناساندنی پرۆژە پیشەسازی و گەشتیارییەکانی رووسیا، دەرفەتەکانی هاریکاریی بازرگانیی، دارایی و وزە لەگەڵ وڵاتانی بەشداربوو خرانە بەر باس و جەخت لەسەر ئەوە کرایەوە کە ئەو سەکۆیانە رۆڵێکی گرنگ لە پەرەپێدانی هاوبەشی ئابووریی و تەکنەلۆجی نێوان رووسیا و جیهانی ئیسلامدا دەگێڕن.

کتێبەکانی (بەڵگە Kanıt، شایەتحاڵ Tanık و تۆمەتبار Sanık) کە لە سەکۆی ئاژانسی ئانادۆڵو لە کازان فۆرۆم نمایش کران و ناسێندران، بوونە جێی سەرنجی زۆری هاووڵاتیان.

ئەم کتێبانە کە ئەزموونی میدیایی و کاری مەیدانی ئاژانسەکە دەخەنەروو، وەک بەڵگەنامەیەک بۆ تاوان و دڕندەییەکانی سەدەی ٢١ هەژمار کران.

هاووڵاتیان لەوانەش خوێندکاران و بەرپرسانی فەڕمی، جەختیان لەسەر گرنگیی ئەم بەڵگەنامانە کردەوە بۆ گەیاندنی ڕاستییەکان و دۆخی ژیانی ئەو کەسانەی لە بارودۆخی سەختدا ژیان بەسەر دەبەن بەتایبەت لە غەززە. بەشداربووانیش ستایشی ئەم کارەی ئاژانسی ئانادۆڵویان کرد و خوازیار بوون زیاتر لەبارەی ئەم بابەتانەوە زانیارییان هەبێت.