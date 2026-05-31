ABDULSALAM FAYEZ
31 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 31 مای,س 2026
وەزارەتی تەندروستی لە کەرتی غەززە ڕایگەیاند کە لە ڕۆژانی جەژنی قورباندا، ٣٣ فەڵەستینی لەلایەن سوپای ئیسرائیلەوە کوژراون.
وەزارەتەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە لە چوار ڕۆژی جەژنی قورباندا، سوپای ئیسرائیل زنجیرەیەک ھێرشی کردووەتە سەر کەرتی غەززە.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکە لە ئاکامی ھێرشەکاندا، ٣٣ فەڵەستینی کوژراون و ١٣٠ دیکەش برینداربوون.
وەزارەتی تەندروستی لە کەرتی غەززە باسی لەوەشکردووە کە لە ٢٤ کاتژمێری ڕابردوودا تەرمی فەڵەستینێک گەیەندراوەتە نەخۆشخانەیەکی غەززە و ھەشت کەسی دیکەش بریندار بوون.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەشخراوەتەڕوو، ھەر لە ئاکامی پێشێلکارییەکانی سوپای ئیسرائیل لە ڕێککەوتنی ئاگربەست لە غەززە کە لە ١٠ی ئۆکتۆبەری ٢٠٢٥دا چووەتە واری جێبەجێکردنەوە، ٩٣٠ کەس کوژراون و دوو ھەزار و ٨١٩ی دیکەش بریندار بوون و تەرمی ٧٨١ کەسیش لە ژێر داروپەردووی باڵەخانەکاندا دەھێندراون.
وەزارەتی تەندروستی لە کەرتی غەززە ڕایگەیاند، ژمارەی ئەو کەسانەی لە ڕۆژی ٧ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٣وە تا ئێستا، بەھۆی ھێرشەکانی ئیسرائیلەوە لە کەرتی غەززە کوژراون، بەرزبووەتەوە بۆ ٧٢ ھەزار و ٩٣٩ کەس و ژمارەی بریندارانیش گەیشتووەتە، ١٧٢ ھەزار و ٩٢٧ کەس.