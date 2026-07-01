لە چوارچێوەی سەردانەکەیدا بۆ عێراق سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی تورکیا کاڵن سەردانی کەرکووکی کرد

سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی تورکیا (میت)، ئیبراهیم کاڵن سەردانی شاری کەرکووکی کرد و قەڵای مێژوویی شارەکەی بەسەرکردەوە.

لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی کەرکووک، پارێزگاری کەرکووک و سەرۆکی بەرەی تورکمانیی عێراق، محەمەد سەمعان ئاغا پێشوازی لە کاڵن کرد.

کاڵن کە یەکەم وێستگەی سەردانەکەی بۆ کەرکووک قەڵای شارەکە بوو، سەردانی مەزاری شەهیدانی تورکی کرد.

دواتر کاڵن سەردانی بارەگای سەرەکی بەرەی تورکمانی عێراقی کرد و لەگەڵ بەرپرسانی تورکماندا کۆبووەوە.

سەرۆکی دەزگای هەواڵگری تورکیا کاڵن، لە تەلاری پارێزگای کەرکووک لەگەڵ پارێزگاری کەرکووک، محەمەد سەمعان ئاغادا کۆبووەوە.