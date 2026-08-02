لە ٢٤ کاتژمێری ڕابردوودا حەوت فەڵەستینی بە هۆی هێرشەکانی ئیسرائیل کوژراون

Mehmet Nuri Uçar
02 ئاب 2026•نوێکردنەوە: 02 ئاب 2026
لە ٢٤ کاتژمێری ڕابردوودا، حەوت کەسی دیکە لەسەر ژمارەی قوربانیانی غەززە بە هۆی هێرشەکانی سوپای ئیسرائیل زیاد بوو، بەو پێیە ژمارەی ئەو کەسانەی لە ڕۆژی ٧ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٣وە تا ئێستا، بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە لە کەرتەکە گیانیان لەدەستداوە گەیشتووەتە ٧٣ هەزار و ٣٥٦ کەس.
وەزارەتی تەندروستی فەڵەستین لە غەززە، لە ڕاگەیاندراوێکدا نوێترین زانیاری سەبارەت بە قوربانییانی هێرشەکانی ئیسرائیل، سەرەڕای ئاگربەست لە غەززە، بڵاو کردەوە.
وەزارەتەکە ڕایگەیاندووە، لە ٢٤ کاتژمێری ڕابردوودا حەوت تەرم گەیەندراوەتە نەخۆشخانەکانی غەززە و ٢٣ کەسی دیکەش بریندار بوون.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە کە لە دەستپێکی ئاگربەست لە غەززە لە ١٠ی ئۆکتۆبەری ٢٠٢٥دا، هەزار و ٢٣٠ کەس کوژراون و چوار هەزار و ٧٦ فەڵەستینیش بریندار بوون و تەرمی ٨٠٤ کەسیش لە ژێر داروپەردووی باڵەخانەکاندا دەهێندراون.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکەی وەزارەتی تەندروستی فەڵەستین لە غەززە، ژمارەی ئەو کەسانەی لە ڕۆژی ٧ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٣وە تا ئێستا، بەهۆی بەردەوامی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە لە کەرتی غەززە گیانیان لەدەستداوە، گەیشتووەتە ٧٣ هەزار و ٣٥٦ کەس، ژمارەی بریندارەکانیش بۆ ١٧٤ هەزار و ١٨٥ کەس بەرز بووەتەوە.
ئاماژە بەوەیش دەکرێت کە هێشتا تەرمی هەزاران کەس لەژێر داروپەردووی ڕووخاوی بیناکاندا ماونەتەوە.