لە وێنەی مانگی دەستکردەکان زیانی سەربازگەکانی ئیسرائیل لە کاتی جەنگ دژبە ئێران ئاشکرا بوون

Said Amori
22 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 22 مای,س 2026
لە وێنەی مانگی دەستکردەکان کە لەلایەن کۆمپانیای "Soar"ی ئوسترالی بۆ نەخشەکان، بڵاوکراونەتەوە، ئەو زیانانە ئاشکرا بوون کە لە میانی شەڕی دژبە ئێران بەر سەربازگاکانی ئیسرائیل کەوتوون.
لەوبارەیەوە ڕۆژنامەی "یەدیعووت ئەحرەنووت"ی ئیسرائیلی بڵاویکردەوە، کۆمپانیای "Soar"ی ئوسترالی بۆ نەخشەکان چەندین وێنەی مانگی دەستكردی بڵاوكردوووەتەوە كە زیانی سەربازگەکانی ئیسرائیل لە کاتی جەنگ دژبە ئێران نیشان دەدەن.
بەپێی ڕۆژنامەكە وێنەی مانگە دەستکردەکان دەریانخستووە کە بنکەی ئاسمانی ڕامات دەیڤد باکووری ئیسرائیل لە جەنگی دژبە ئێران زیانی بەرکەوتووە.
ھەروەھا ڕۆژنامەکە باسی لەوەش کردووە کە ھەر بەپێی وێنەی مانگە دەستکردەکان، دەرکەوتووە لە کاتی جەنگی دژبە ئێران، دوو بنکەی سەربازیی دیکە لە باکووری ئیسرائیل زیانی بەرکەوتووە.
ڕاشیگەیاندووە لە وێنەی مانگە دەستکردەکان ئەوەش نیشان دراون کە لە میانی جەنگی دژبە ئێران، بەھێرشەکەوە زیان بەر بنکەیەکی سەربازیی لە باشووری ئیسرائیل کەوتووە.