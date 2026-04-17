لە میانی کۆڕبەندی دیپلۆماسیی ئانتاڵیا، نێچیرڤان بارزانی لەگەڵ سەرکۆماری سووریا ئەحمەد شەرع کۆبوویەوە پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق لەگەڵ سووریا به‌تايبه‌تى له‌ بوارى ئابوورى و بازرگانيدا، دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە و لێکەوتەکانی شەڕ تاوتوێ کران.

پێنجه‌مین کۆڕبەندی دیپلۆماسیی ئانتاڵیا (ADF) کە ئاژانسی ئانادۆڵو هاوبەشی میدیاییەکەی دەکات و ئەمساڵ بە درووشمی "کارگێری دۆخی نادیار لە دیزاینی داهاتوودا" لە ناوچەی گەشتیاری بەلەک لە ئانتاڵیا دەستی بەکارەکانی کرد.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان، لە میانی کۆڕبەندەکەدا، نێچیرڤان بارزانی و ئەحمەد شەرع کۆبوونەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە، "لە کۆبوونەوەکەدا، پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق لەگەڵ سووریا به‌تايبه‌تى له‌ بوارى ئابوورى و بازرگانيدا، دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە و لێکەوتەکانی شەڕ تاوتوێ کران. هه‌ردوولا هاوڕا بوون له‌سه‌ر پێويستيى هاوكاريى ناوچه‌يى بۆ ڕێگريكردن له‌ هه‌ڕه‌شه‌كانى سه‌ر ئارامى و سه‌قامگيرى".

بە پێی ئەو ڕاگەیاندراوە، سەرۆکی هەرێمی کوردستان وێڕای ستایشی هەوڵەکانی سەرکۆماری سووریا و حکوومەتی ئەو وڵاتە بۆ چاره‌سه‌ركردنى كێشه‌كان و ڕێككه‌وتن له‌گه‌ڵ هێزه‌كانى هەسەدە، هاوکات "دۆخى سووريا، كورد و پێكهاته‌كان له‌ سووريایان تاوتوێ کراوە".

سەرۆکایەتی هەرێم ڕاشیگەیاندووە، بەرامبەر بە هەوڵەکان بۆ دۆخی سووریا و چارەسەری کێشەکان، سەرکۆماری سووریا سوپاسی سەرۆکی هەرێم نێچیرڤان بارزانی کردووە.






