لە میانی کۆڕبەندی دیپلۆماسیی ئانتاڵیا، نێچیرڤان بارزانی لەگەڵ سەرکۆماری سووریا ئەحمەد شەرع کۆبوویەوە

Fakhradin Ibrahim Mohammad
17 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 17 نیسان 2026
سەرۆکی هەرێمی کوردستان- عێراق نێچیرڤان بارزانی لەگەڵ سەرکۆماری سووریا ئەحمەد شەرع کۆبوویەوە.
پێنجهمین کۆڕبەندی دیپلۆماسیی ئانتاڵیا (ADF) کە ئاژانسی ئانادۆڵو هاوبەشی میدیاییەکەی دەکات و ئەمساڵ بە درووشمی "کارگێری دۆخی نادیار لە دیزاینی داهاتوودا" لە ناوچەی گەشتیاری بەلەک لە ئانتاڵیا دەستی بەکارەکانی کرد.
بە پێی ڕاگەیاندراوێکی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان، لە میانی کۆڕبەندەکەدا، نێچیرڤان بارزانی و ئەحمەد شەرع کۆبوونەوە.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە، "لە کۆبوونەوەکەدا، پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق لەگەڵ سووریا بهتايبهتى له بوارى ئابوورى و بازرگانيدا، دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە و لێکەوتەکانی شەڕ تاوتوێ کران. ههردوولا هاوڕا بوون لهسهر پێويستيى هاوكاريى ناوچهيى بۆ ڕێگريكردن له ههڕهشهكانى سهر ئارامى و سهقامگيرى".
بە پێی ئەو ڕاگەیاندراوە، سەرۆکی هەرێمی کوردستان وێڕای ستایشی هەوڵەکانی سەرکۆماری سووریا و حکوومەتی ئەو وڵاتە بۆ چارهسهركردنى كێشهكان و ڕێككهوتن لهگهڵ هێزهكانى هەسەدە، هاوکات "دۆخى سووريا، كورد و پێكهاتهكان له سووريایان تاوتوێ کراوە".
سەرۆکایەتی هەرێم ڕاشیگەیاندووە، بەرامبەر بە هەوڵەکان بۆ دۆخی سووریا و چارەسەری کێشەکان، سەرکۆماری سووریا سوپاسی سەرۆکی هەرێم نێچیرڤان بارزانی کردووە.