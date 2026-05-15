لە دانیشتنێکدا لە کۆڕبەندی "رووسیا-جیهانی ئیسلام: کازان فۆرم ٢٠٢٦"دا وەرچەرخانی میدیا تاوتوێ کرا

لە چوارچێوەی کۆڕبەندی "رووسیا-جیهانی ئیسلام: کازان فۆرم ٢٠٢٦" کە لە کازانی پایتەختی تاتارستان بەڕێوەدەچێت، بە ناونیشانی "Heritage Code: The Digital Evolution of Meanings" دانیشتنێک بەڕێوەچوو، کە تیایدا پرسە سەردەمییەکانی بواری میدیا تاوتوێ کران.

لە کازان فۆرۆم کە ئاژانسی ئانادۆڵو هاوبەشی پەیوەندیە جیهانییەکانێتی، تیایدا بە هاریکاریی ئاژانسی تاتمیدیا و گرووپی دیدگای ستراتیجی رووسیا-جیهانی ئیسلام دانیشتنەکە ئەنجام درا.

دانیشتنەکە کە ژمارەیەک لە بەڕێوەبەرانی ڕاگەیاندنی لە رووسیا و وڵاتانی ئەندام لە رێکخراوی هاریکاریی ئیسلامی کۆکردەوە، تیایدا دەرفەتەکانی هاریکاریی نێودەوڵەتیی، بەرهەمهێنانی ناوەڕۆکی خوازراو و فۆرماتە نوێکانی میدیا تاوتوێ کران.

هەروەها لە دانیشتنەکەدا باس لەو خاڵە کرا کە هاریکارییەکانی نێوان رووسیا و وڵاتانی جیهانی ئیسلامی پێیگەیشتوون و، جەخت لەسەر ئەوە کرایەوە کە ئەو پەیوەندیە خاوەن تایبەتمەندی پردی میدیاییە.

بەشداربووانی دانیشتنەکە ئاماژەیان بەوە کرد ئەم هاریکارییە دێرینە لە سەردەمی ئەمڕۆدا گەیشتووەتە ڕەهەندێکی تایبەت و ستراتیجی و، تیشکیان خستە سەر گرنگیی بەهێزکردنی گفتوگۆ و دەرفەتەکانی بەرهەمهێنانی هاوبەش.

هەروەها لە دانیشتنەکەدا کاریگەریی ژیری دەستکرد لەسەر میدیا وەک یەکێک لە تەوەرە سەرەکییەکان خرایەروو.

ژمارەیەک لە میدیاکارانی تورکیا، تاتارستان، قەتەر، عومان، تونس، میسر، جەزائیر، مالیزیا، کازاخستان، قرغیزستان، ئۆزبەکستان، ئیندۆنێزیا، سعوودیە و ڕووسیا لە نێو ئەو کەسانەدا بوون کە لە دانیشتنەکەدا گوتاریان پێشکەش کرد.