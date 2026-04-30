لە خۆپیشاندانێکی جەماوەریدا لە تارانی پایتەخت پشتیوانی بۆ ڕابەری نوێی ئێران دووپات کرایەوە

Tolga Akbaba
30 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 30 نیسان 2026
دانیشتووانی تارانی پایتەخت لە خۆپیشاندانێکی جەماوەریدا پشتیوانی خۆیان بۆ ڕابەری نوێی وڵاتەکەیان موجتەبا خامنەیی دووپات کردەوە.
لە تاران، خۆپیشاندانی پشتیوانی بۆ خامنەیی ئەنجام درا.
خۆپیشاندانەکە لە گۆڕەپانی ئیمام حوسێن بەرەو گۆڕەپانی ئازادی ئەنجام درا و تێدا دەیان هەزار کەس بەشداراییان کرد و ئاڵای ئێرانیان بەرز کردەوە.
لە خۆپیشاندانەکەدا دژ بە ئەمریکا و ئیسرائیلیش دروشمیان گوترایەوە و کاریکاتەری سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ لەسەر دەستان بوو.
هاوکات بۆ پشتیوانی لە ڕابەری نوێی وڵاتەکەیان موجتەبا خامنەییش دروشم گوترایەوە.