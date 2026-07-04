لە تاران ڕێوڕەسمی تایبەت بە بەخاکسپاردنی ڕابەری پێشووی ئێران عەلی خامنەیی بەڕێوەدەچێت

Tolga Akbaba
04 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 04 تەمووز 2026
لە تاران ڕێوڕەسمی تایبەت بە بەخاکسپاردنی ڕابەری پێشووی ئێران عەلی خامنەیی کە لە ئاکامی هێرشێکی ئەمریکا-ئیسرائیل بۆ سەر ئەو وڵاتە کوژرا، بەڕێوەدەچێت.
بە کاتی ناوخۆیی ئێران، کاتژمێری ٦:٠٠ بەرە بەیان بە ئامادەبوونی دەیان هەزار کەس لە مزگەوتی موسەڵای ئیمام خومەینی لە تارانی پایتەخت ڕێوڕەسمی بەخاکسپارانی ڕابەری کوژراوی ئێران ئایەتوڵڵا عەلی خامنەیی دەستی پێکرد.
خەڵکەکە کە بە هۆی ڕووداوەکە دڵنگەران بوون، دژ بە ئەمریکا و ئیسرائیل درووشمیان دەگوتەوە.
بەشداربووانی ڕێوڕەسمەکە بە دەم گوتنەوەی درووشمی "یا حوسێن"، سینگی خۆیان دەکوتا.
لە موسەڵای تاران کە قورئانی پیرۆز لە بڵندگۆکانەوە دەبیسترێت، بەشێک لە ئێرانییەکان بە جلوبەرگی نەریتی خۆیان بەشدارییان کرد.
ڕێورەسمەکە هەتا کاتژمێر ٢٠:٠٠ درێژەی دەبێت و بڕیارە سبەیش لە هەمان شوێن بەردەوام بێت.