سوپای ئیسرائیل بەردەوامە لە هێرشه‌كانی بۆ سەر لوبنان، کە لە دووی ئادارەوە دەستی پێکردووه‌.

بەپێی ئاژانسی فەڕمی هەواڵی لوبنان (NNA)، سوپای ئیسرائیل خانوویەکی لە شارۆچکەی دێر عەنتار له‌ شاری نەباتیە و، ئۆتۆمبێلێک و خانوویەکی لە شارۆچکەی شەبعا بۆردوومان کردووە.

سوپای ئیسرائیل بە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان شارۆچکەی شەبریهای شاری سووری بۆردومان كرد. لەو هێرشەدا کەسێک گیانی لەدەستدا و سێ کەسیش برینداربوون.

سوپای ئیسرائیل هێرشی كرده‌ سه‌ر ناوچە شاخاویەکانی شارۆچکەکانی باتم و مەنسوور و لە شارۆچکەی بافلیە چەندین خانووی بۆردوومان کرد.

تیمەکانی بەرگریی شارستانی لە ناوچەکەدا بەردەوامن لە کارەکانی گەڕان و ڕزگارکردن.

هه‌روه‌ها سوپای ئیسرائیل به‌ فڕۆکەی بێفڕۆکەوان هێرشی کردە سەر ئۆتۆمبێلێک لەسەر ڕێگای موسەیلیح-نەباتیە و، به‌هۆیه‌وه‌ دوو کەس گیانیان لەدەستدا.

سوپای ئیسرائیل هێرشی كرده‌ سه‌ر باڵەخانەی کۆنی شارەوانی شارۆچکەی عەدلونی سەیدا و، له‌ ئه‌نجامدا چەند کەسێک برینداربوون.

لە شارۆچکەی ئەنساریەی سەیدا باڵەخانەیەک لەلایەن سوپای ئیسرائیلەوە کرایە ئامانج.

لەو هێرشەی ئیسرائیل کە ناوچەی مەحموودیەی نزیک شارۆچکەی عایشەیەی سەربە قەزای جیزین-ی کردە ئامانج، دوو کەس گیانیان لەدەستدا.

فڕۆکەکانی ئیسرائیل هێرشیان كرده‌ سه‌ر شارۆچکەکانی ئەرنون، حۆش و قەلاوایان لە باشووری لوبنان.

لە هێرشێکی ئاسمانی بۆ سەر خانوویەک لە شارۆچکەی عەرەبسەلیم له‌ نەباتیە، دوو کەس کوژران.

لە هێرشێکی سوپای ئیسرائیل بۆ سەر شارۆچکەی سوحمور لە ناوچەی بەقائی ڕۆژهەڵاتی لوبنان، سێ کەسی یه‌ك خێزان گیانیان لەدەستدا.

لە هێرشێکی ئاسمانییدا بۆ سەر شارۆچکەی عەدلون سەربە شاری سەیدا، سێ کەس کوژران.

لە لایەکی دیکەوە تۆپخانەکانی ئیسرائیل شارۆچکەکانی مەنسووری، قەلیلا، ئەرنون و کەفر تەبنتیان کردە ئامانج.

لەو هێرشانەی کرانە سەر شارۆچکەکانی عەیتێت، قەلیلا و سدیقەین لە دەوروبەری شاری سوور، لە هەر یەکێکیان کەسێک گیانیان لەدەستدا.