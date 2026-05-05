لە بۆسنیا و ھەرزەگۆڤینا یادی کۆمەڵکوژی هەزار و ٦١٠ منداڵ بەرز ڕاگیرا

بۆ بەرزڕاگرتنی یادی هەزار و ٦١٠ منداڵ و بە گشتی قوربانیانی جەنگی بۆسنیا و ھەرزەگۆڤینا، ڕێوڕەسمێکی تایبەت بەڕێوەچوو.

لە ڕێوڕەسمەکەدا کە بە ئامادەبوونی کەسوکاری قوربانیان، هاووڵاتیان و بەرپرسان بەڕێوەچوو، نزا خوێندرا و تاجەگوڵێنە لەسەر مەزاری قوربانیان جەنگەکە دانرا.

لە ڕێوڕەسمە سەرۆکی شارەوانی سارایڤۆ، سەمیر ئۆدیچ ڕایگەیاند، دادگاییکردنی تاوانبارانی کۆمەڵکوژییەکان ئێستاش بەشێکە لە ئەرکەکانی حکوومەت و دامودەزگاکانی. ئاماژەی بەوەشدا کە ٥ی ئایار ڕۆژی بەرزڕاگرتنی قوربانیانی وڵاتەکەیانە و گوتی: "ئێمە ساڵانە ئەرکمانە کە یادی هەزار و ٦٠١ منداڵی بێ تاوان بەرز ڕابگرین و هەموو هەوڵەکانمان بۆ ناساندن و دادگایی کردنی تاوانبارانی ئەو کۆمەڵکوژییە بخەینە گەڕ".

لە ئاکامی گەمارۆی سارایڤۆ کە یەکێک لە درێژخایەنترین گەمارۆکان بووە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا و شارەکە بۆ ماوەی هەزار و ٤٢٥ ڕۆژ لە گەمارۆی هێزەکانی سرب'دا بوو. لەم کاتەدا زیاتر لە ١١ هەزار و ٥٠٠ کەس کوژران کە هەزار و ٦١٠ کەسیان منداڵ بوون.

گەمارۆدانی سارایڤۆ لە ٥ی نیسانی ١٩٩٢ دەستی پێکرد و هەتا ٢٩ی شوباتی ١٩٩٦ درێژەی هەبوو و لە میانیدا هەزاران کەسی سڤیل بوونە قوربانی.

