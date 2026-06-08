لە بوومەلەرزەیەکەی فلیپین ١٥ کەس گیانیان لەدەستداوە

Ecem Şahinli Ögüç, Muhammed Kılıç
08 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 08 حوزەیران 2026
لە ئاکامی ئەو بوومەلەرزەیەی کە بە گوڕی ٧،٨ پلە بە پێوەری ڕێختەر لە ناوچەی مینداناو باشووری فلیپین ڕوویداوە، ١٥ کەس گیانیان لەدەستداوە و ١٢٩ی دیکەش برینداربوون.
پێشتر ناوەندی ڕووپێوی جیۆلۆجی ئەمریکا (USGS)ڕایگەیاندبوو کە بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٧،٨ پلە بە پێوەری ڕێختەر لە دووری ٢٦ کیلۆمەتر لە باشووری ڕۆژاوئای شارۆچکەی کابلالان لە ناوچەی سۆکسکسارجنی لە پارێزگای سارانگانی تۆمارکراوە.
ناوەندەکە ئاماژەی بەوەشدابوو کە بوومەلەرزەکە لە قووڵایی ٥٥،٢ کیلۆمەتر ڕوویداوە.
پاش ڕوودانی بوومەلەرزەکە شەش پاشلەرزە بە گوڕی نێوان ٤،٨ بۆ ٦،٥ پلە تۆمار کران و، ھۆشداری درا لەبارەی مەترسی ڕوودانی تسۆنامی لە ناوچەکە و وڵاتانی دەوروبەر.
ھاوکات نووسینگەی بەرگریی شارستانیی لە فلیپین ڕایگەیاندووە کە لە ئاکامی ئەو بوومەلەرزەکە تا ئێستا، ١٥ کەس گیانیان لەدەستداوە و ١٢٩ی دیکەش برینداربوون.