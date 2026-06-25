لە بوومەلەرزەکانی ڤێنزوێلادا ١٦٤ کەس گیانیان لەدەستدا و ٩٧١ کەسیش برینداربوون

سەرۆکی کاتیی ڤێنزوێلا، دێلسی ڕۆدریگێز بڵاوی كرده‌وه‌و، بەهۆی بوومەلەرزەکانی وڵاتەوە ١٦٤ کەس گیانیان لەدەستداوە و ٩٧١ کەسیش برینداربوون.

لە کۆنگره‌یه‌كی ڕۆژنامەوانییدا له‌ دوای ئەو دوو بوومەلەرزە به‌هێزه‌ی وڵاتەکەی هەژاند، ڕۆدریگێز زانیاری لەبارەی دوایین دۆخی وڵاته‌كه‌ی خستەڕوو.

ڕۆدریگێز ئاماژەی به‌وه‌ كرد لە بوومەلەرزەکەدا ١٦٤ کەس گیانیان لەدەستداوە و ٩٧١ کەس برینداربوون، کارەکانی گەڕان و ڕزگارکردن بەردەوامن و نیگەرانی هەیە لە زیادبوونی ژمارەی قوربانیان.