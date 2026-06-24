لە ئەنقەرە بەر لەبەستنی لووتکەی ناتۆ ڕیوشوێنە ئەمنییەکان توندتر کران

Cankut Taşdan, Fatih Gökbulut, Zahir Sofuoğlu
24 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 24 حوزەیران 2026
بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی ئەنقەرە لە چوارچێوەی ئامادەکارییەکان بۆ بەستنی لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە، ڕێوشوێنە ئەمنییەکانی توندتر کردووە.
بڕیارە لە ڕۆژانی ٧ و ٨ مانگی تەمووزی ئەمساڵ، لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە بەڕێوەبچێت.
بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی ئەنقەرە لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە ڕشوێنەکان بەپێی پلانێکی ئەمنی تۆکمە لەژێر ناوی "ئۆپەراسیۆنی فەیروز" گیراونەتەبەر کە بریتیین لە بەھێزکردنی چاودێرکردن بەسەر دەروازەکان ھاتن و چوون لە شارەکە و چڕکردنەوەی ئۆپەراسیۆنەکانی کێوماڵکردن لە نۆ قەزا.
ھەر لە چوارچێوەی پلانەکەدا، یەکەیەکی ئەمنی تایبەتمەند لە ناوچە تایبەتەکاندا جێگیرکراوە و سیستەمێکی چاودێری ٢٤ کاتژمێری بۆ کەسانی گومانلێکراو و ئۆتۆمبێلەکان، داندراوە.
لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوەشدراوە کە پلانەکەش، بە بەشداری ھێزە ئەمنییەکان، جێبەجێ دەکرێت.