لە ئەنجامی هێرشە ئاسمانییەکانی ئیسرائیل بۆ سەر باشووری لوبنان ١٦ کەس گیانیان لەدەستدا

Ethem Emre Özcan, Burak Dağ
19 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 19 حوزەیران 2026
لە ئەنجامی ئەو هێرشە ئاسمانییانەی سوپای ئیسرائیل سەرەڕای لێکتێگەیشتنی ئەمریکا و ئێران کاتهکانی شەو كردیه سەر پارێزگای نەباتییەی باشووری لوبنان، ١٦ کەس گیانیان لەدەستدا.
سەرەڕای ئەو ئاگربەستەی کە لە ١٧ی ئایارەوە بۆ ماوەی ٤٥ ڕۆژ درێژ کراوهتەوە و لێكتێگهیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێران، سوپای ئیسرائیل بەردەوامه لە هێرشەکانی بۆ سەر باشووری لوبنان.
بەپێی هەواڵێکی ئاژانسی فەڕمی لوبنان (NNA), فڕۆکە جهنگییەکانی ئیسرائیل کاتەکانی شەو شاری نەباتییە و ناوچهكانی کەفەر جوز، کەفەر تبنیت، نەباتییەی سهروو، حاووف، شەڕقییە، دوێر، قوسەیبە، کەفەردجال، عادشیت، تول و جەبشیتیان کردووەتە ئامانج.
هاوكات تۆپخانەکانی ئیسرائیل بە خەستی شاری نەباتییە، ناوچەی کەفەر جوز، دەوروبەری کەفەر ڕوممان، زبدین، نەباتییەی سهروو، حەبوش، سەجید، جەبەل ڕافع، کەفەر سیر، قوسەیبە و جەبشیتیان تۆپباران کرد.
لە ئەنجامی ئەو هێرشانەی فڕۆکەکانی ئیسرائیل کردیانە سەر گەڕەکی جامیعەت لە ناوەندی شاری نەباتییە و ناوچهكانی کەفەر جوز و حاروف ههشت کەس گیانیان لەدەستدا.
هەروەها بەهۆی هێرشێکی ئاسمانییەوە کە ناوچەی ئەشمەعییەی نێوان ناوچهكانی شەڕقیە و دوێری کردبووە ئامانج، چوار کەسی دیکە گیانیان لەدەستدا.
لە هێرشێکی ئاسمانیی دیكهدا بۆ سەر ناوچهی کەفەر سیر سێ کەس و لە هێرشێکی فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی ئیسرائیلیشدا بۆ سەر ماتۆڕسکیلێک لە نزیک دوێر، کەسێکی دیکە گیانی لەدەستدا.
لە لایەكی دیكهوه، سوپای ئیسرائیل لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژە بەوە کرد فڕۆکە جەنگییەکانی ئیسرائیل بەردەوامن لە بەئامانجگرتنی باشووری لوبنان.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا بانگەشەی ئەوە دەکرێت لەو هێرشانەی فڕۆکە جەنگییەکان لە شەوەوە تا ئێستا ئەنجامی دەدەن، ژێرخان و چەکدارانی حزبوڵڵا کراونەتە ئامانج.