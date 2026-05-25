لە ئێران کەسێک بە تۆمەتی "ئەنجامدانی کردەی تیرۆریستی" لەسێدارەدرا

Tolga Akbaba, Zahir Sofuoğlu
25 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 25 مای,س 2026
لە ئێران کەسێک بە ناوی عەباس ئەکبەری فەیز ئابادی کە "سەرکردایەتی کردنی توندوتیژی" و "ئەنجامدانی کردەی تیرۆریستی" لە خۆپیشاندانەکانی ئەم دواییانەدا لەو وڵاتەدا تۆمەتبارکرابوو، لەسێدارەدرا.
ئاژانسی ھەواڵی میزان سەربە دەسەڵاتی دادوەریی ئێران بڵاویکردەوە کە سزای لەسێدرەدانەکە بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووشەممە بەسەر عەباس ئەکبەری فەیز ئابادی جێبەجێکراوە.
ئاژانسەکە ئاماژەی بەوەشداوە، عەباس ئەکبەری فەیز ئابادی بە "سەرکردایەتی کردنی توندوتیژی" و "ئەنجامدانی کردەی تیرۆریستی" دژبە ھێزە ئەمنییەکان لە خۆپیشاندانەکانی ئەم دواییانەدا لە پارێزگای ئەسفەھان تۆمەتبارکرابوو.