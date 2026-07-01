لە ئێران ئامادەکارییەکان بۆ ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی عەلی خامنەیی بەردەوامە

لە مزگەوتی موسەلای ئیمام خومەینی لە تارانی پایتەخت، ئامادەکارییەکان بۆ ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی ڕێبەری پێشووی ئێران، عەلی خامنەیی بەردەوامە، کە لە هێرشەکەی ٢٨ی شوباتی ئەمریکا و ئیسرائیلدا گیانی لەدەستدا.

لە حەوشەی مزگەوتەکەدا سەکۆیەکی گەورە دروستکراوە کە بڕیارە تابووتی خامنەیی و قوربانیانی دیکەی هەمان هێرشی لەسەر دابنرێت.

ئەوە بەدیکرا کە دەوروبەری بەربەستی کۆنکرێتی داخراوە و چوونە ناو ئەم ناوچەیە تا ڕادەیەکی زۆر سنووردار کراوە.

بە مەبەستی کەمکردنەوەی کاریگەری گەرمای توند لەسەر بەشداربووانی ڕێوڕەسمەکە، سیستمی فێنککەرەوە لە حەوشەی مزگەوتەکەدا دانراوە و، ڕێوشوێنی توندی ئەمنی گیراوەتەبەر.

بڕیارە ڕۆژی هەینی، سێی تەمووز، ڕێوڕەسمێکی فەڕمی نێودەوڵەتیی بۆ یادکردنەوەی خامنەیی بە بەشداریی سەرۆک دەوڵەتان، بەرپرسانی باڵا و ڕێبەرانی ئایینی بەڕێوەبچێت.

چاوەڕوانیش دەکرێت ڕۆژی شەممە، چواری تەمووز لە کاتژمێر ٠٦:٠٠ی بەیانییەوە هاووڵاتیان لە مزگەوتی موسەلای ئیمام خومەینی ئامادە بن و دوای بەجێهێنانی ڕێوڕەسمی ڕێزلێنان، ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنەکە دەستپێبکات.

ئاماژە بەوەش دەکرێت کە دواهەمین ڕێوڕەسمی بە خاکسپاردنی تەرمی خامنەیی، ڕۆژی نۆی تەمووز لە شاری مەشهەد بەڕێوەدەچێت.