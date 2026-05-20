لە ئیستانبوڵ خۆپیشاندان بۆ سەرکۆنەکردنی ھێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر گەشتیگەلی سومود ئەنجامدرا لە میانی ئەو خۆپیشاندانەی کە لە بەردەم کۆنسوڵخانەی ئیسرائیل لە ئیستانبوڵ ئەنجامدرا، ھێرشەکەی ھێزی دەریایی ئیسرائیل بۆسەر گەشتیگەلی جیھانی سومود، بە توندی سەرکۆنە کرا.

ژمارەیەک چالاکوان و ھاووڵاتییانی تورکیا لە بەردەم کۆنسوڵخانەی ئیسرائیل لە ئیستانبوڵ خۆپیشاندانیان ئەنجامدا و لە میانیدا، ھێرشەکەی ھێزی دەریایی ئیسرائیلیان بۆسەر گەشتیگەلی جیھانی سومود، بە توندی سەرکۆنە کرد.

سەرۆکی گشتیی پارتی سەعادەت، مەحمود ئاریکان و ئەندامانی "ڕابیتەی گەنجانی ئانادۆڵو" و ژمارەیەک چالاکوان و ھاووڵاتییان لە خۆپیشاندانەکەدا، بەشداربوون.

ھاوکات لە میانی خۆپیشاندانەکەدا، خۆپیشاندەران ئاڵای تورکیا و فەڵەستینیان بەرزرکردەوە و چەندین دروشمیان وەک "ئەی موسڵمانان مەخەون و لەگەڵ براکانتان بن و سڵاو بۆ گەشتیگەلی جیھانی سومود ، بەردەوام بن لە مقاوەمە".

سەرۆکی گشتیی پارتی سەعادەت، مەحمود ئاریکان لە خۆپیشاندانەکەدا، گوتارێکی پێشکەش کرد و ڕایگەیاند کە ھێرشەکەی سەر گەشتیگەلی جیھانی سومود، ھێرشکردنە بۆ سەر ویژدانی مرۆڤایەتی.

مەحمود ئاریکان ئاماژەی بەوەشدا کە ئیسرائیل بەردەوامە لە پێشێلکردنی یاسای نێودەوڵەتی.

