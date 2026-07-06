سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا: "ئەم لووتکەیەی کە لەژێر ناوی 'ناتۆ ٣،٠'ە زۆر گرنگە. هەم لە ڕوانگەی داهاتووی ناتۆ و هەم لە ڕوانگەی چۆنیەتی پێکهاتنی نەخشەی جیهانی، بابەتگەلی زۆر گرنگ لە ئەنقەرە تاوتوێ دەکرێن".

لێدوانی بورهانەددین دوران لە بارەی لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا: "ئەم لووتکەیەی کە لەژێر ناوی 'ناتۆ ٣،٠'ە زۆر گرنگە. هەم لە ڕوانگەی داهاتووی ناتۆ و هەم لە ڕوانگەی چۆنیەتی پێکهاتنی نەخشەی جیهانی، بابەتگەلی زۆر گرنگ لە ئەنقەرە تاوتوێ دەکرێن".

سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا، بورهانەددین دوران ڕایگەیاند: "ئەم لووتکەیەی کە لەژێر ناوی 'ناتۆ ٣،٠'ە زۆر گرنگە. هەم لە ڕوانگەی داهاتووی ناتۆ و هەم لە ڕوانگەی چۆنیەتی پێکهاتنی نەخشەی جیهانی، بابەتگەلی زۆر گرنگ لە ئەنقەرە تاوتوێ دەکرێن".

لە ناوەندی نێودەوڵەتیی میدیا لە چوارچێوەی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ کە بڕیارە بە میوانداری تورکیا لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار ساز بکرێت، دوران بۆ ڕۆژنامەنووسان دووا.

دوران خۆشحاڵی خۆی دەربڕی بە میوانداری کردنی میدیاکارانی ناوخۆیی و دەرەکی لە لووتکەکەدا و، ڕایگەیاند: "ئەم لووتکەیەی کە لەژێر ناوی 'ناتۆ ٣،٠'ە زۆر گرنگە. هەم لە ڕوانگەی داهاتووی ناتۆ و هەم لە ڕوانگەی چۆنیەتی پێکهاتنی نەخشەی جیهانی، بابەتگەلی زۆر گرنگ لە ئەنقەرە تاوتوێ دەکرێن".

دوران ئاماژەی بەوە کرد چاوەڕێ دەکرێت ئەم لووتکەیە بەرزترین ڕێژەی بەشداربوونی لەسەر ئاستی سەرۆک دەوڵەتان بە خۆوە ببینێت.