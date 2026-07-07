لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە بە کۆڕبەندی پیشەسازیی بەرگریی دەستیپێکرد

Can Efesoy
07 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 07 تەمووز 2026
٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتهكانی ناتۆ کە بە میوانداری ئەنقەرە بەڕێوەدەچێت، بە کۆڕبەندی پیشەسازیی بەرگریی دەستیپێکرد و تیایدا بەرهەمهێنانی بەرگریی ترانس ئەتڵهنتیک و وەبەرهێنانەکانی پەیوەست بەوە له پێشهنگی كارهكان دهبن.
کۆڕبەندی پیشەسازی بەرگریی کە لە هۆڵی ATO Congresium دەستیپێکرد، دەبێتە فراوانترین چالاکی پیشەسازیی لە مێژووی ناتۆدا.
سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتهكانی ناتۆ لە ههشتی تەمووز، لە كۆشكی سەرۆکایەتی کۆماری توركیا کۆدەبنەوە.
ئەمڕۆ لە كۆشكی سەرۆکایەتی کۆمار ئەو چالاکییانە بەڕێوەدەچن کە وەزیرانی بەرگریی و دەرەوەی ناتۆ بەشداریی دهكهن.
کۆڕبەندی پیشەسازیی بەرگریی کە لە ماوەی سێ بۆ چوار ساڵی ڕابردوودا وەک چالاکییەکی پەراوێزیی ناتۆ ڕێکدەخرا، بۆ یەکەمجار لە تورکیا لە چوارچێوەی بەرنامەی فەرمیی لووتکەکەدا بەڕێوەدەچێت.
بەپێی ئەو بەرنامەیەی ناتۆ بڵاویکردووەتەوە، لە کۆڕبەندەکەدا کە ڕاگەیاندراوێکی گرنگ بڵاودەکرێتەوە، پلان وایە جێگری سەرکۆماری توركیا جەودەت یەڵماز و وەزیری بەرگریی یاشار گولەر و سکرتێری گشتیی ناتۆ مارک ڕوتە گوتار پێشکەش بکەن.
لە چوارچێوەی کۆڕبەندەکەدا چەندین پانێڵ و دانیشتنی تایبەت بە پیشەسازیی بەرگریی بەڕێوەدەچن و، ڕوتە و سەرۆکی ئۆکراینا، ڤۆلۆدیمێر زێلێنسکی گوتاریان دهبێت.
سکرتێری گشتیی ناتۆ ڕوتە ئاماژەی بەوە کردبوو کە بهرزكردنهوهی بەرهەمهێنانی پیشەسازیی بەرگریی یەکێک دەبێت لە گرنگترین تەوەرەکانی کۆڕبەندەکە.
- ئەنقەرە میوانداری سەرکردەکانی جیهان دەکات
سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لە چوارچێوەی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتهكانی ناتۆ لەگەڵ سەرکردهكان کۆدەبێتەوە، لهوانهیش سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ و سەرکۆماری فەڕەنسا، ئیمانوێل ماکرۆن و سەرکۆماری فینلاند، ئەلێکساندەر ستوب و سەرکۆماری سلۆڤاکیا، پیتەر پێلێگرینی و سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا، کیهر ستارمەر و ڕاوێژکاری ئەڵمانیا، فریدریش مێرز و سەرۆکوەزیرانی ئیتاڵیا، جۆرجیا میلۆنی و سەرۆکوەزیرانی کەنەدا، مارک کارنی و سەرۆکوەزیرانی ئەلبانیا، ئێدی ڕاما و سەرۆکوەزیرانی بولگاریا، ڕومین ڕادیڤ و سەرۆکوەزیرانی مۆنتینیگرۆ، میلۆیکۆ سپاییچ و سکرتێری گشتیی ناتۆ، مارك ڕوتە و سەرۆکی ئەنجوومەنی یەکێتیی ئەورووپا، ئەنتۆنیۆ کۆستا.
ههر لە چوارچێوەی لووتکەکەدا وەزیرانی دەرەوە و بەرگریی لە ئێوارەخوانێکی کاردا کۆدەبنەوە.
لە چوارچێوەی دەستپێشخەری هاریکاریی ئیستانبوڵدا کە لە لووتکەی ناتۆی ٢٠٠٤ لە ئیستانبوڵ خرایەڕوو و وڵاتانی قەتەر، بەحرەین، کوێت و ئیمارات لەخۆدەگرێت، دانیشتنێکی تایبەت لەسەر ئاستی وەزیرانی دەرەوە بەڕێوەدەچێت و کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی دەستپێشخەریی هاریکاریی ئیستانبوڵی ناتۆ ساز دەکرێت.
سەرەڕای ئەو گرژییانەی لەم دواییانەدا لە پەیوەندییە ترانس ئەتڵەنتییەکەکاندا زیادیان کردووە، لە لووتکەکەدا پەیامی یەکڕیزیی و هاودهنگیی لەلایەن هاوپەیمانانەوە لە گرنگترین چاوەڕوانییەکانە.
لە نێوان تەوەرە سەرەکییەکانی کارنامەکەدا، گرتنەئەستۆی ڕێبەرایەتی بەرگریی کۆنڤانسیۆنال لەلایەن ئەورووپاوە و بونیادنانی دیدگای "ناتۆ ٣،٠" هەیە کە سهرلهنوێ هەڵسەنگاندن بۆ بوونی سەربازیی ئەمریکا لە ئەورووپا دەکات.
لە لووتکەکەدا کە داهاتووی پشتیوانییکردنی ئۆکراینا تاوتوێ دەکرێت، چاوەڕوان دەکرێت هاوپەیمانان بەڵێن بدەن لەسەر زیادکردنی خەرجییەکانی بەرگریی و توانای بەرهەمهێنانی پیشەسازیی بەرگریی.
لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە، دەبێتە ئەو لووتکەیەی ناتۆ کە میدیا نێودەوڵەتییەکان بە چڕترین شێوە بەشداری تێدا دەکەن.