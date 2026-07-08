Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş, Özcan Yıldırım
08 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 08 تەمووز 2026
سەرکۆماری توركیا، ڕهجهب تهیب ئەردۆغان لەگەڵ سەرکۆماری فەڕەنسا، ئیمانوێل ماکرۆن کۆبووەوە.
لە چوارچێوەی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆدا کە بە میوانداری تورکیا لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆماردا بەڕێوەدەچێت، سەرکۆمار ئەردۆغان بەردەوامە لە دیدارە دووقۆڵییەکانی.
لەم چوارچێوەیەدا، سهركۆمار ئەردۆغان کۆبوونەوەیەکی دوور لە چاوی میدیاکان لەگەڵ سەرکۆماری فەڕەنسا ماکرۆن ئەنجام دا.
لە کۆبوونەوەکەدا وەزیری دەرەوەی توركیا، هاکان فیدان و وەزیری بەرگریی، یاشار گولەر و جێگری سەرۆکی گشتیی و گوتەبێژی ئاک پارتی، عومەر چەلیک و سەرۆکی میت، ئیبراهیم کاڵن و سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆمار، بورهانەددین دوران و بەڕێوەبەری نووسینگەی تایبەتی سەرۆکایەتی کۆمار، حەسەن دۆغان و گهورهڕاوێژکاری سەرکۆمار بۆ کاروباری ئاسایش و سیاسەتی دەرەوە، ئاکیف چاغاتای کڵچ ئامادهبوون.