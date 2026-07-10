سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری توركی: "ئەو بڕیارەی پەرلەمانی ئەورووپا کە لەسەر پرسی قوبرس پەسەندی کردووە و بانگەشەی بێبنەما دژی سوپا قارەمانەکه‌مان لەخۆدەگرێت جێگه‌ی قبووڵ نییه‌ و بە توندترین شێوە ئیدانه‌ی دەکەم".

كاردانه‌وه‌ی سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆمار دوران به‌رامبه‌ر بڕیاره‌كه‌ی پەرلەمانی ئەورووپا سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری توركی: "ئەو بڕیارەی پەرلەمانی ئەورووپا کە لەسەر پرسی قوبرس پەسەندی کردووە و بانگەشەی بێبنەما دژی سوپا قارەمانەکه‌مان لەخۆدەگرێت جێگه‌ی قبووڵ نییه‌ و بە توندترین شێوە ئیدانه‌ی دەکەم".

سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری توركیا، بورهانه‌ددین دوران ڕایگه‌یاند: "ئەو بڕیارەی پەرلەمانی ئەورووپا کە لەسەر پرسی قوبرس پەسەندی کردووە و بانگەشەی بێبنەما دژی سوپا قارەمانەکه‌مان لەخۆدەگرێت جێگه‌ی قبووڵ نییه‌ و بە توندترین شێوە ئیدانه‌ی دەکەم".

لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، دوران ڕاگەیاندراوێکی سه‌باره‌ت به‌و بڕیارە بڵاوکردەوە کە لە پەرلەمانی ئەورووپادا دژی تورکەکانی قوبرس و سوپای تورکیا پەسەند کراوە.

"ئەو بڕیارەی پەرلەمانی ئەورووپا کە لەسەر پرسی قوبرس پەسەندی کردووە و بانگەشەی بێبنەما دژی سوپا قارەمانەکه‌مان لەخۆدەگرێت جێگه‌ی قبووڵ نییه‌ و بە توندترین شێوە ئیدانه‌ی دەکەم" دوران وای گوت و، ڕایگه‌یاند: "ئەم دەستپێشخەریە سیاسیەی بە تێڕوانینی لایەنگرانە لە پرسی قوبرس ده‌ڕوانێت و مافە ڕه‌واكانی کۆماری تورکی قوبرسی باکوور و گەلی تورکی قوبرس پشتگوێ دەخات هیچ بەها و بایەخێکی نییە".