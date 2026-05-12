سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی قەتەر، محەمەد بن عەبدولڕەحمان ئال سانی: "قه‌ته‌ر و تورکیا پشتیوانی هەوڵەکانی نێوەندگیریی پاکستان دەکەن بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ و سه‌رله‌نوێ کردنەوەی گەرووی هورمز".

قەتەر: "نابێت ئێران گەرووی هورمز وەک چەکێک بۆ گوشار خستنه‌ سه‌ر وڵاتانی کەنداو بەکاربهێنێت" سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی قەتەر، محەمەد بن عەبدولڕەحمان ئال سانی: "قه‌ته‌ر و تورکیا پشتیوانی هەوڵەکانی نێوەندگیریی پاکستان دەکەن بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ و سه‌رله‌نوێ کردنەوەی گەرووی هورمز".

سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی قەتەر، محەمەد بن عەبدولڕەحمان ئال سانی ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد كه‌ وڵاته‌كه‌ی له‌گه‌ڵ تورکیا پشتیوانی هەوڵەکانی نێوەندگیریی پاکستان دەکەن بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ و سه‌رله‌نوێ کردنەوەی گەرووی هورمز.

دوای كۆبوونه‌وه‌یان له‌ ده‌وحه‌، ئال سانی و وەزیری دەرەوەی توركیا، هاكان فیدان کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی هاوبەشیان سازكرد.

ئال سانی باسی له‌وه‌ كرد كه‌ سنوورداركردنی جموجووڵی گه‌شت له‌ گه‌رووی هورمز كاریگه‌ری كردووه‌ته‌ سه‌ر بازرگانیی ده‌ریایی و ، ڕایگه‌یاند: "نابێت ئێران ئەم گەرووە (هورمز) وەک چەکێک بۆ گوشار خستنه‌ سه‌ر وڵاتانی کەنداو یان هەڕەشە و گوڕەشە له‌ دژیان بەکاربهێنێت".

هه‌روه‌ها ئال سانی ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد كه‌ ئیسرائیل له‌ غه‌ززه‌ به‌رده‌وامه‌ له‌سه‌ر هێرش كردنه‌ سه‌ر هاووڵاتیانی مه‌ده‌نی و به‌ زۆر كۆچ پێكردنیان و، ڕایگه‌یاند: "ئیسرائیل لە کەرتی غەززە بەردەوامە لە پێشێلکردنی ئاگربەست و، هاوکاریی مرۆیی وەک چەکێک بەکاردەهێنێت".

گوتیشی: "قه‌ته‌ر و تورکیا پشتیوانی هەوڵەکانی نێوەندگیریی پاکستان دەکەن بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ و سه‌رله‌نوێ کردنەوەی گەرووی هورمز".

