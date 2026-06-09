قالیباف: "پێمان باشە زمانی دیپلۆماسی بەکار بهێنین، بەڵام لە زمانی دیکەش شارەزایی باشمان هەیە"

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران محەمەدباقر قالیباف هاوکات لەگەڵ بەرزبوونەوەی ئاستی گرژییەکانی وڵاتەکەی لەگەڵ ئەمریکا ڕایگەیاند، پێیان باشە زمانی دیپلۆماسی بەکار بهێنین، لەگەڵ ئەوەشدا بۆ ئەگەری هەرچەشنە جەنگێک ئامادەن.

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و سەرۆکی شاندی دانوستانکاری وڵاتەکەی لەگەڵ ئەمریکا، محەمەدباقر قالیباف لەبارەی گرژییەکان لەگەڵ ئەمریکا لە هەژماری پلاتفۆڕمی کۆمەڵایەتی X کە ناوەندەکەی لە ئەمریکایە پەیامێکی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی قالیباف'دا هاتووە:

"پێمان باشە زمانی دیپلۆماسی بەکار بهێنین، بەڵام زمانەکانی دیکەش زۆر بە باشی دەتوانین بەکار بهێنین. ئەگەر بەڵێنەکانیان بشکێنن، ئەوە بە هەمان زمانی خۆتان قسەتان لەگەڵ دەکەین، ئەو کاتە ناچارن ڕووبەڕووی ئەو دۆخە ببنەوە کە خۆتان بونیادتان ناوە".