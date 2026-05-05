قالیباف: "ئاسایشی گەرووی هورمز لەلایەن ئەمریکاوە بە پێشێلکردنی ئاگربەست خرایە مەترسییەوە"

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران، محەمەد باقر قالیباف ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد ئاسایشی دەریاوانی و تێپەڕبوونی وزە لە گەرووی هورمزدا لەلایەن ئەمریکاوە بەهۆی پێشێلکردنی ئاگربەستەوە خراوەتە مەترسییەوە و، دۆخی ئێستا بۆ واشنتۆن ناچێتەسەر.

لە پەیامێکدا لە تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تیی، قالیباف هەڵسەنگاندنی بۆ دۆخی گەرووی هورمز کرد و، ڕایگه‌یاند: "هاوکێشەی نوێی گەرووی هورمز جێگیر دەبێت. ئاسایشی دەریاوانی و تێپەڕبوونی وزە لەلایەن ئەمریکا و هاوپەیمانەکانییەوە بەو گەمارۆیەی کە بە پێشێلکردنی ئاگربەست جێبەجێیان کرد، خراوەتە مەترسییەوە".

گوتیشی: "بەرەنگاری ئەمە دەبینەوە. زۆر باش دەزانین کە بەردەوامبوونی دۆخی ئێستا بۆ ئەمریکا تاقەتپڕوکێنە، لەکاتێکدا ئێمە هێشتا دەستیشمان پێنەکردووە".