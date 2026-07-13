فەرمانگەی پەیوەندییەکان بە بۆنەی ساڵیادی هەوڵی کودەتای ١٥ی تەمووز لە دەرەوەی وڵات پڕۆگرامی جیاواز رێک دەخات

فەرمانگەی پەیوەندییەکان بە بۆنەی ١٠هه‌مین ساڵیادی هەوڵی کودەتای ١٥ی تەمووزى فەتۆ لەژێر ناونیشانی "ئیرادەی نیشتمانی و بەرگریی لە دیموکراسی: ١٠هەمین ساڵیادی ١٥ی تەمووز"، لە دەرەوەی وڵات پڕۆگرامی جیاواز ڕێک دەخات.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی فەرمانگەی پەیوەندییەکان سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا، بە مەبەستی گەیاندنی کاریگەریی زیاتری هەڵوێستی پێداگرانەی گەلی تورکیا لە پاراستنی ڕەوایەتی دیموکراتیک و دەستووری وڵات بۆ هەموو جیهانیان، ئەو پڕۆگرامانە ڕێک دەخرێن.

لەو چوارچێوەیەدا، ١٥ی تەمووز تەنیا وەک ڕووداوێکی گرنگی مێژووی لە تورکیا نا بەڵکوو وەک نموونەیەک لە خەبات بۆ پاراستنی ئیرادەی گەل و ڕەوایەتیدان بە دیموکراسی و دەستووری وڵات نیشان دەدرێت.

بەو پێیە لە هەر کام لە وڵاتانی ئەڵمانیا، بۆسنە، بەلجیکا، سویسرا، هۆلەندا، ئیندۆنێزیا، ئەفریقای باشوور، ئەلبانی، نێجریا و بەریتانیا پڕۆگرامی جیا جیا ڕێکدەخرێت.

لە ڕێگەی ئەو پڕۆگرامانە، کەسایەتییە ئاکادێمییەکان، نوخبە و کاریگەرییەکان، میدیاکاران، نوێنەرانەی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی بەشدارییان پێ دەکرێت.

لە پڕۆگرامەکاندا هاوکات لەگەڵ پێشانگایەکی فۆتۆگرافی، دۆکیۆمێنتارێک بە مەبەستی تێگەیشتنی زیاتر لە ڕووداوەکە بە ناوی "سپێدە دەم" نمایش دەکرێت بۆ ئەوەی بیرەوەری ١٥ی تەمووز بۆ هەموو جیهان ڕوون بکرێتەوە.