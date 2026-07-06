فیدان: "دەکرێت پەیوەندی نێوان سەرکۆمار ئەردۆغان و ترەمپ گرژییەکانی ناو ناتۆ کەم بکاتەوە"

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06 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 06 تەمووز 2026
وەزیری دەرەوەی تورکیا، هاکان فیدان ئاماژەی بەوە کرد کە پەیوەندیە نزیکەکانی نێوان سەرکۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ لە چوارچێوەی لووتکەی ئەنقەرەی ناتۆدا، دەکرێت یارمەتیدەربن لە تێپەڕاندنی جیاوازییەکانی ڕا و بۆچوون لە ناو هاوپەیمانێتییەکەدا.
پێش لووتکەی ئەنقەرەی ناتۆ، فیدان چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز ئەنجام دا.
فیدان باسی لەوە کرد بە سوودوەرگرتن لە پەیوەندییە نزیکەکانی نێوان سەرکۆمار ئەردۆغان و سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ لە چوارچێوەی لووتکەی ئەنقەرەی ناتۆدا کە لە تورکیا بەڕێوەدەچێت، هەوڵ دەدەن بۆ تێپەڕاندنی جیاوازییەکانی ڕا و بۆچوون لە ناو هاوپەیمانێتییەکەدا.
فیدان تیشکی خستە سەر ئەوەی کە پەیوەندییەکانی نێوان سەرکۆمار ئەردۆغان و ترەمپ دەکرێت ببنە هۆی کەمکردنەوەی گرژییەکان لە ناو ناتۆدا، ئەمەش بۆ ترەمپ بابەتێکی متمانە و دۆستایەتیە.
فیدان جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە تورکیا ئامانجی ئەوەیە ئەم دۆستایەتییە بەکاربهێنێت بۆ خێری گەورەتر و لە بەرژەوەندیی تەواوی خێزانی ناتۆدا.
سەبارەت بە ڕەخنەکانی ترەمپ بەرامبەر ناتۆ، وەزیری دەرەوەی تورکیا فیدان، باسی لەوە کرد کە چاوەڕێ دەکات گفتوگۆ تەکنیکییەکانی چوارچێوەی لووتکەی ئەنقەرەی ناتۆ بێ کێشە تێپەڕ بن و، گوتی: "لەم بابەتەدا هیچ کێشەیەک نابینم. ئەگەرچی گۆڕینەوەی لێدوانی زۆر لە ئارادایە، بەڵام لە کرداردا هیچ شتێک نەگۆڕاوە.
هەروەها فیدان بە ئاماژەکردن بەوەی پێویستە تورکیا و ئەورووپا بە چاوی بایەخەوە لە پێگەی یەکتر بڕوانن بۆ بەدیهێنانی ئاسایشی هاوبەش لە چوارچێوەی ناتۆدا، باسی لەوە کرد هەردوولا ناتۆ بە پێویست دەزانن.
گوتیشی: "ئێمەش بەشێکین لە ئەورووپا و تا ئەو کاتەی لە جوگرافیای ئەورووپادا پێکەوە کۆنەبینەوە و پلاتفۆرمی ئاسایشی خۆمان دانەمەزرێنین، هەست بە ئاسایشی پێویست ناکەین".
هاوکات سەبارەت بە یاداشتی لێکتێگەیشتنی ئەمریکا و ئێران ئاماژەی بەوە کرد ئیرادەیەکی سیاسیی جددی لەلایەن هەردوولاوە هەیە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکان، ڕوونیشیکردەوە چەندین وردەکاریی هەستیار لەوانەش بەرنامەی ئەتۆمی ئێران، لادانی سزاکان و تێپەڕبوون بە گەرووی هورمزدا بۆ گفتوگۆکانی داهاتوو جێهێڵدراون.
وەزیری دەرەوەی تورکیا فیدان، جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە تورکیا ئامادەیە نێوەندگیری بکات لە گفتوگۆ نوێیەکاندا بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگی ڕووسیا-ئۆکراینا و، ئەوەیشی خستەڕوو ڕووسیا و ئۆکراینا ئامادەن بچنە ناو دانوستانەکانەوە، بەڵام پێویستیان بە کاریگەری ئەمریکا هەیە لەسەر پرۆسەکە و، ئەوەی بۆ ئەنقەرە گرنگە هەبوونی نیەت و هەوڵێکی ڕاستەقینە و دڵسۆزانەی هەردوولایە لە پێناو ئاشتییدا.